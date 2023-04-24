Самолет загорелся при взлете из аэропорта Катманду

Сейчас пилоты пытаются посадить горящее воздушное судно

24 апреля 2023, 23:36, ИА Амител

Фото: соцсети

Самолёт компании Fly Dubai загорелся при взлёте из аэропорта Катманду. Как сообщает РИА Новости, сейчас он пытается совершить посадку.

Судно вылетело в 21:19 по местному времени (22:19 по времени Барнаула). По данным Telegram-каналов, речь идет о пассажирском Boeing. Сколько человек находится на борту – не уточняется.

Пожарные машины приведены в полную готовность у взлётной полосы в воздушной гавани.