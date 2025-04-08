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Опубликовано заключение о смерти рэпера Паши Техника

Музыкант умер в Таиланде в возрасте 40 лет

08 апреля 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника
Фото: социальные сети Паши Техника

Директор Паши Техника Марк Яровный опубликовал заключение о смерти музыканта, в котором указано, что причиной смерти стал септический шок.

В документе также отмечено, что к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.

В конце марта Техника экстренно госпитализировали в Таиланде с диагнозом "отравление запрещенными веществами". У него выявили сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.

Артиста ввели в кому, а 4 апреля он пережил клиническую смерть. Его смогли реанимировать, однако в ночь на 5 апреля стало известно, что Техник скончался.

Прощание с ним пройдет в храме в Москве. Его тело перевезут в столицу 9 апреля. Однако точные дата и место прощания пока неизвестны.

культура утраты

Комментарии 6

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Прохожий

15:47:00 08-04-2025

Хоспидя, да всем накласть.

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Гость

16:05:38 08-04-2025

неуместно конечно писать такое.. все-таки человек умер.. но.. смею надеяться, что шквал новостей по этому товарищу близится к завершению.. как будто писать не о чем.. всем новостям новость

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гость

16:10:56 08-04-2025

т.е. все-таки не наркотики, а пневмония

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Гость

16:13:15 08-04-2025

А счас-то уже зачем ему делать промо? После смерти жена будет на имени ездить? Как Круг?

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Гость

16:50:07 08-04-2025

раньше о космонавтах писали, теперь об упоротых наркошах. Ну хоть статьи ежедневные прекратятся.

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Гость

19:05:39 08-04-2025

Гость (16:50:07 08-04-2025) раньше о космонавтах писали, теперь об упоротых наркошах. Ну... ещё к лику святых причислят

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