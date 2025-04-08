Опубликовано заключение о смерти рэпера Паши Техника
Музыкант умер в Таиланде в возрасте 40 лет
08 апреля 2025, 15:20, ИА Амител
Директор Паши Техника Марк Яровный опубликовал заключение о смерти музыканта, в котором указано, что причиной смерти стал септический шок.
В документе также отмечено, что к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.
В конце марта Техника экстренно госпитализировали в Таиланде с диагнозом "отравление запрещенными веществами". У него выявили сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.
Артиста ввели в кому, а 4 апреля он пережил клиническую смерть. Его смогли реанимировать, однако в ночь на 5 апреля стало известно, что Техник скончался.
Прощание с ним пройдет в храме в Москве. Его тело перевезут в столицу 9 апреля. Однако точные дата и место прощания пока неизвестны.
15:47:00 08-04-2025
Хоспидя, да всем накласть.
16:05:38 08-04-2025
неуместно конечно писать такое.. все-таки человек умер.. но.. смею надеяться, что шквал новостей по этому товарищу близится к завершению.. как будто писать не о чем.. всем новостям новость
16:10:56 08-04-2025
т.е. все-таки не наркотики, а пневмония
16:13:15 08-04-2025
А счас-то уже зачем ему делать промо? После смерти жена будет на имени ездить? Как Круг?
16:50:07 08-04-2025
раньше о космонавтах писали, теперь об упоротых наркошах. Ну хоть статьи ежедневные прекратятся.
19:05:39 08-04-2025
Гость (16:50:07 08-04-2025) раньше о космонавтах писали, теперь об упоротых наркошах. Ну... ещё к лику святых причислят