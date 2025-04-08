Музыкант умер в Таиланде в возрасте 40 лет

08 апреля 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника

Директор Паши Техника Марк Яровный опубликовал заключение о смерти музыканта, в котором указано, что причиной смерти стал септический шок.

В документе также отмечено, что к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.

В конце марта Техника экстренно госпитализировали в Таиланде с диагнозом "отравление запрещенными веществами". У него выявили сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.

Артиста ввели в кому, а 4 апреля он пережил клиническую смерть. Его смогли реанимировать, однако в ночь на 5 апреля стало известно, что Техник скончался.

Прощание с ним пройдет в храме в Москве. Его тело перевезут в столицу 9 апреля. Однако точные дата и место прощания пока неизвестны.