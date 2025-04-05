Кончину музыканта прокомментировали в том числе Гарик Харламов и Ксения Собчак

05 апреля 2025, 16:35, ИА Амител

Паша Техник / Скриншот из видео YouTube-канала "Плюшки"

В больнице Таиланда скончался рэпер Паша Техник. С конца марта музыкант находился в искусственной коме, но врачи не смогли его спасти. 5 апреля исполнитель умер в возрасте 40 лет от септического шока. Рассказываем, как знаменитости отреагировали на смерть Паши Техника.

Одним из первых кончину рэпера прокомментировал его близкий друг Гуф.

"Спи спокойно, брат. Нет слов… Мы будем очень скучать", – отметил он на странице в соцсети.

Отреагировала на смерть Техника в том числе и Ксения Собчак: "Паши не стало… сил близким… RIP", – написала она.

Егор Крид посочувствовал судьбе музыканта, который не справился с наркозависимостью, но назвал его веселым человеком.

"Эх… в этот раз не выкарабкался. Жалко человека. Веселый был. Не справился с зависимостью. Наркота – зло. Мои соболезнования всем его близким", – заявил певец.

Также родных музыканта поддержал шоумен Гарик Харламов: "Очень жаль. Соболезнования родным и близким. Паша Техник покинул этот мир".

В разговоре с Life.ru рэпер Птаха назвал смерть Паши Техника "печальной новостью для всего хип-хопа российского". По его словам, как бы к нему ни относились, но Техник "в плане рэпа очень был талантливый чувак".