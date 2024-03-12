Опубликованы фото с места падения самолета под Иваново

Погибли 16 человек

12 марта 2024, 22:50, ИА Амител

Фото с места крушения / телеграм-канал "112"

В социальных сетях опубликовали фотографии с места падения самолета Ил-76 под Иваново. В результате крушения погибли 16 человек.

Как сообщает телеграм-канал "112", на месте происшествия продолжают работать спецслужбы.

Командир судна окончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище, в 2016-м геройски посадил Ан-12 с двумя отказавшими двигателями. За свой подвиг получил несколько наград, в том числе медаль Нестерова – за личное мужество и отвагу.

В 2023 году должен был уйти на пенсию, однако остался на службе.

Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области при заходе на посадку из-за поломки двигателя. Он упал на территории кладбища в районе села Богородского недалеко от аэродрома.