Опубликованы фото с места падения самолета под Иваново
Погибли 16 человек
12 марта 2024, 22:50, ИА Амител
В социальных сетях опубликовали фотографии с места падения самолета Ил-76 под Иваново. В результате крушения погибли 16 человек.
Как сообщает телеграм-канал "112", на месте происшествия продолжают работать спецслужбы.
Командир судна окончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище, в 2016-м геройски посадил Ан-12 с двумя отказавшими двигателями. За свой подвиг получил несколько наград, в том числе медаль Нестерова – за личное мужество и отвагу.
В 2023 году должен был уйти на пенсию, однако остался на службе.
Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области при заходе на посадку из-за поломки двигателя. Он упал на территории кладбища в районе села Богородского недалеко от аэродрома.
08:03:07 13-03-2024
Четыре двигателя, один не работает. Упал.
08:36:23 13-03-2024
Гость (08:03:07 13-03-2024) Четыре двигателя, один не работает. Упал.... Пожар одного двигателя. Но дело не в нехватке мощности оставшихся трех , а в отказе управления. Тупо отгорели тяги .
10:36:22 13-03-2024
Гость (08:36:23 13-03-2024) Пожар одного двигателя. Но дело не в нехватке мощности остав... Кто отгорел?
12:16:12 13-03-2024
Гость (10:36:22 13-03-2024) Кто отгорел?... Тяги элеронов для примера. Потому он и летел с креном на правое крыло.
09:42:04 13-03-2024
упавшие самолеты ДРЛО А-50 тоже на базе ИЛ-76. Печально
09:56:36 13-03-2024
Почему катапультироваться нельзя? Почему всегда экипаж погибает вместе с самолётом?
10:25:17 13-03-2024
Гость (09:56:36 13-03-2024) Почему катапультироваться нельзя? Почему всегда экипаж погиб... А пассажиров куда? Да и нету на Ил-76 катапульт, только с парашютом прыгать.
10:09:03 13-03-2024
Ребят жалко, земля пухом
10:30:50 13-03-2024
беда... очень жалко ребят.
10:34:04 13-03-2024
Упал. Неудивительно, им уже больше 50 лет.
12:18:04 13-03-2024
Гость (10:34:04 13-03-2024) Упал. Неудивительно, им уже больше 50 лет.... С чего вдруг? Серийное производство продолжается прямо сейчас , в Ульяновске. Пендоские Б-52 придуманы в 50-х годах, пендосы их списывать не собираются.
14:21:04 13-03-2024
Обязательно на всех фото огромные красные цифры на весь экран?