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Опубликованы фото с места падения самолета под Иваново

Погибли 16 человек

12 марта 2024, 22:50, ИА Амител

Фото с места крушения / телеграм-канал "112"

В социальных сетях опубликовали фотографии с места падения самолета Ил-76 под Иваново. В результате крушения погибли 16 человек.

Как сообщает телеграм-канал "112", на месте происшествия продолжают работать спецслужбы. 

Командир судна окончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище, в 2016-м геройски посадил Ан-12 с двумя отказавшими двигателями. За свой подвиг получил несколько наград, в том числе медаль Нестерова – за личное мужество и отвагу.

В 2023 году должен был уйти на пенсию, однако остался на службе.

Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области при заходе на посадку из-за поломки двигателя. Он упал на территории кладбища в районе села Богородского недалеко от аэродрома.

крушение самолета

Комментарии 12

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Гость

08:03:07 13-03-2024

Четыре двигателя, один не работает. Упал.

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Гость

08:36:23 13-03-2024

Гость (08:03:07 13-03-2024) Четыре двигателя, один не работает. Упал.... Пожар одного двигателя. Но дело не в нехватке мощности оставшихся трех , а в отказе управления. Тупо отгорели тяги .

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Гость

10:36:22 13-03-2024

Гость (08:36:23 13-03-2024) Пожар одного двигателя. Но дело не в нехватке мощности остав... Кто отгорел?

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Гость

12:16:12 13-03-2024

Гость (10:36:22 13-03-2024) Кто отгорел?... Тяги элеронов для примера. Потому он и летел с креном на правое крыло.

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Гость

09:42:04 13-03-2024

упавшие самолеты ДРЛО А-50 тоже на базе ИЛ-76. Печально

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Гость

09:56:36 13-03-2024

Почему катапультироваться нельзя? Почему всегда экипаж погибает вместе с самолётом?

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Гость

10:25:17 13-03-2024

Гость (09:56:36 13-03-2024) Почему катапультироваться нельзя? Почему всегда экипаж погиб... А пассажиров куда? Да и нету на Ил-76 катапульт, только с парашютом прыгать.

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Гость

10:09:03 13-03-2024

Ребят жалко, земля пухом

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Элен без ребят

10:30:50 13-03-2024

беда... очень жалко ребят.

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Гость

10:34:04 13-03-2024

Упал. Неудивительно, им уже больше 50 лет.

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Гость

12:18:04 13-03-2024

Гость (10:34:04 13-03-2024) Упал. Неудивительно, им уже больше 50 лет.... С чего вдруг? Серийное производство продолжается прямо сейчас , в Ульяновске. Пендоские Б-52 придуманы в 50-х годах, пендосы их списывать не собираются.

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Гость

14:21:04 13-03-2024

Обязательно на всех фото огромные красные цифры на весь экран?

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