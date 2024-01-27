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Опубликованы кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

Впоследствии после атаки ВСУ судно потерпело крушение

27 января 2024, 10:11, ИА Амител

Кадр посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76 / t.me/sledcom_press
Кадр посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76 / t.me/sledcom_press

Следственный комитет опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76, который впоследствии потерпел крушение.

Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области.

На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

26 января президент Путин назвал произошедшее преступлением Киева: "Или "по неосторожности"... или специально, но в любом случае это преступление", – заявлял он.

Происшествия крушение самолета

Комментарии 13

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Гость

10:37:52 27-01-2024

Так они уже не спорят, что там были пленные, он уже говорят, это не мы сбили. А когда самолет упал, говорили, это мы его сбили, потому что там были ракеты. Теперь эти высказывания удалили, говорят мы такого не говорили. Путаются

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Гость

11:04:02 27-01-2024

Гость (10:37:52 27-01-2024) Так они уже не спорят, что там были пленные, он уже говорят,... Когда самолёт упал, грамотно сработало инфополе. Сказали, что он военно-транспортный и , что он сбит. В условиях дефицита подвигов, естественно та сторона заявила, что это они. Ведь это ж круто, ещё и над территорией противника. А потом всем объявили , что это за самолёт. Это кстати единственный случай уничтожения такой цели, над территорией РФ и так совпало, что с украинцами

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Гость

11:05:50 27-01-2024

Там 100500 версий уже. Даже такая, что сбили мелкобританцы, чтобы сорвать налаживавшиеся контакты между Украиной и Россией. Но в любом случае - трагедия.

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Гость

11:18:55 27-01-2024

Не многовато оправдываний ?

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Гость

11:52:09 27-01-2024

Факт в том что они сбили самолет со своими. Чему он радуются нам без разницы. Они радовались когда в Донецке на выходных 28 человек погубили. Рынок, бабушки, дети. Но они это за геройство воспринимают. Теперь 65 своих угробили. Но это им не важно. Им важно что борт ВКС сбили, и 9 русских умерло. То есть это такие особи, которым важно хоть одного из наших убить и неважно сколько они своих положили ради этого. Это не люди, это твари.

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Гость

17:19:21 28-01-2024

Гость (11:52:09 27-01-2024) Факт в том что они сбили самолет со своими. Чему он радуются... Несмотря на проигрыши хохлы на своих каналах вещают, что якобы они побеждают. Такие существа, глупые, хвастливые, и всегда такими были.

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Гость

16:04:25 27-01-2024

Мутный кадр и мутная история. Если это правда, то чё скрывать факт погрузки крупным планом, фрагменты тел на месте падения.

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Гость

16:40:48 27-01-2024

Гость (16:04:25 27-01-2024) Мутный кадр и мутная история. Если это правда, то чё скрыват... Если это правда --- украинцы сразу после падения сказали, что они. Передумали позже

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Гость

18:28:01 27-01-2024

Гость (16:04:25 27-01-2024) Мутный кадр и мутная история. Если это правда, то чё скрыват... Фрагменты тел по этическим соображениям никогда не показывают. А если бы сняли крупным планом, ты бы первый завопил - ага, специально сняли, готовили провокацию.

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Гость

17:21:02 28-01-2024

Гость (18:28:01 27-01-2024) Фрагменты тел по этическим соображениям никогда не показываю... Раньше, когда тупой цензуры не было, всегда показывали.

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Андрей

21:54:16 27-01-2024

Жалко экипаж и сопровождавших. НЕ было ни системы предупреждения об атаке, ни ловушек - ничего. По сути гражданский борт. Пол минуты на принятие решения. И видно ни у кого кроме летчиков не было парашютов. И они не прыгнули.

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Гость

17:25:06 28-01-2024

Андрей (21:54:16 27-01-2024) Жалко экипаж и сопровождавших. НЕ было ни системы предупреж... видно ни у кого кроме летчиков не было парашютов. И они не прыгнули.-------------------------Премию Дарвина тебе. Естественно, обычно все пассажиры всегда с парашютами. И пилоты пассажирских самолетов с парашютами, так ведь?

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Гость

18:45:52 28-01-2024

Гость (17:25:06 28-01-2024) видно ни у кого кроме летчиков не было парашютов. И они не п... Это военный борт, у пилотов есть парашюты. у пассажиров нет, если это не десантники. Могли прыгнуть, но уводили самолет от деревни.

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