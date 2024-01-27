Опубликованы кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

Впоследствии после атаки ВСУ судно потерпело крушение

27 января 2024, 10:11, ИА Амител

Кадр посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76 / t.me/sledcom_press

Следственный комитет опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76, который впоследствии потерпел крушение.

Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области.

На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

26 января президент Путин назвал произошедшее преступлением Киева: "Или "по неосторожности"... или специально, но в любом случае это преступление", – заявлял он.