Опубликованы кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76
Впоследствии после атаки ВСУ судно потерпело крушение
27 января 2024, 10:11, ИА Амител
Кадр посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76 / t.me/sledcom_press
Следственный комитет опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76, который впоследствии потерпел крушение.
Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области.
На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
26 января президент Путин назвал произошедшее преступлением Киева: "Или "по неосторожности"... или специально, но в любом случае это преступление", – заявлял он.
10:37:52 27-01-2024
Так они уже не спорят, что там были пленные, он уже говорят, это не мы сбили. А когда самолет упал, говорили, это мы его сбили, потому что там были ракеты. Теперь эти высказывания удалили, говорят мы такого не говорили. Путаются
11:04:02 27-01-2024
Гость (10:37:52 27-01-2024) Так они уже не спорят, что там были пленные, он уже говорят,... Когда самолёт упал, грамотно сработало инфополе. Сказали, что он военно-транспортный и , что он сбит. В условиях дефицита подвигов, естественно та сторона заявила, что это они. Ведь это ж круто, ещё и над территорией противника. А потом всем объявили , что это за самолёт. Это кстати единственный случай уничтожения такой цели, над территорией РФ и так совпало, что с украинцами
11:05:50 27-01-2024
Там 100500 версий уже. Даже такая, что сбили мелкобританцы, чтобы сорвать налаживавшиеся контакты между Украиной и Россией. Но в любом случае - трагедия.
11:18:55 27-01-2024
Не многовато оправдываний ?
11:52:09 27-01-2024
Факт в том что они сбили самолет со своими. Чему он радуются нам без разницы. Они радовались когда в Донецке на выходных 28 человек погубили. Рынок, бабушки, дети. Но они это за геройство воспринимают. Теперь 65 своих угробили. Но это им не важно. Им важно что борт ВКС сбили, и 9 русских умерло. То есть это такие особи, которым важно хоть одного из наших убить и неважно сколько они своих положили ради этого. Это не люди, это твари.
17:19:21 28-01-2024
Гость (11:52:09 27-01-2024) Факт в том что они сбили самолет со своими. Чему он радуются... Несмотря на проигрыши хохлы на своих каналах вещают, что якобы они побеждают. Такие существа, глупые, хвастливые, и всегда такими были.
16:04:25 27-01-2024
Мутный кадр и мутная история. Если это правда, то чё скрывать факт погрузки крупным планом, фрагменты тел на месте падения.
16:40:48 27-01-2024
Гость (16:04:25 27-01-2024) Мутный кадр и мутная история. Если это правда, то чё скрыват... Если это правда --- украинцы сразу после падения сказали, что они. Передумали позже
18:28:01 27-01-2024
Гость (16:04:25 27-01-2024) Мутный кадр и мутная история. Если это правда, то чё скрыват... Фрагменты тел по этическим соображениям никогда не показывают. А если бы сняли крупным планом, ты бы первый завопил - ага, специально сняли, готовили провокацию.
17:21:02 28-01-2024
Гость (18:28:01 27-01-2024) Фрагменты тел по этическим соображениям никогда не показываю... Раньше, когда тупой цензуры не было, всегда показывали.
21:54:16 27-01-2024
Жалко экипаж и сопровождавших. НЕ было ни системы предупреждения об атаке, ни ловушек - ничего. По сути гражданский борт. Пол минуты на принятие решения. И видно ни у кого кроме летчиков не было парашютов. И они не прыгнули.
17:25:06 28-01-2024
Андрей (21:54:16 27-01-2024) Жалко экипаж и сопровождавших. НЕ было ни системы предупреж... видно ни у кого кроме летчиков не было парашютов. И они не прыгнули.-------------------------Премию Дарвина тебе. Естественно, обычно все пассажиры всегда с парашютами. И пилоты пассажирских самолетов с парашютами, так ведь?
18:45:52 28-01-2024
Гость (17:25:06 28-01-2024) видно ни у кого кроме летчиков не было парашютов. И они не п... Это военный борт, у пилотов есть парашюты. у пассажиров нет, если это не десантники. Могли прыгнуть, но уводили самолет от деревни.