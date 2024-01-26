Следователи нашли документы пленных, погибших при крушении Ил-76

На телах сотрудники ведомства зафиксировали татуировки, как у бойцов полка "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен)

26 января 2024, 22:10, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Следственный комитет России (СКР) обнаружил документы украинских пленных на месте крушения сбитого российского самолета Ил-76. Об этом сообщает "Лента.ру".

На кадрах обнаружены как паспорта, так и другие документы военных.

Как сообщает ТАСС, следователи также нашли на телах погибших такие же татуировки, как у бойцов полка "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен). Они фиксировались ранее, при опросе допрошенных следователями военнопленных в рамках расследования уголовных дел.

Ил-76 рухнул в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.