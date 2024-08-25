Опухоль размером с яблоко удалили из головы россиянки

В профильном центре она не смогла получить необходимую помощь

25 августа 2024, 10:38, ИА Амител

Врачи / Фото: pxhere.com/ru/photo/894303

В этом году нейрохирурги Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА провели несколько уникальных операций. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал кандидат медицинских наук Максим Семенов, этот центр является флагманом российского здравоохранения в области биофизики, радиационной и ядерной медицины.

По словам Семенова, врачи успешно удалили опухоль размером с яблоко, которая находилась у основания черепа девушки. В своем профильном центре она не смогла получить необходимую оперативную помощь, поэтому обратилась в московский.

За год отделение проводит около 600 уникальных операций, в которых участвуют три нейрохирурга. Ежедневно выполняется от двух до пяти операций, в зависимости от их сложности.