В Кремле рассказали, когда закончится спецоперация

Необходимо достичь всех целей, заявил Песков

10 декабря 2024, 18:10, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда будут достигнуты все цели, поставленные Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

"Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров", – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в настоящий момент никаких переговоров не ведется, потому что украинская сторона отказывается от них.