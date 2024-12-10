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В Кремле рассказали, когда закончится спецоперация

Необходимо достичь всех целей, заявил Песков

10 декабря 2024, 18:10, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда будут достигнуты все цели, поставленные Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

"Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров", – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в настоящий момент никаких переговоров не ведется, потому что украинская сторона отказывается от них.

"Поэтому СВО продолжается до победного конца", – отметил Песков.

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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СВО Политика Армия международные отношения Дмитрий Песков

Комментарии 1

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Дима

19:51:53 10-12-2024

только когда зеленский сядет в тюрьму черный дельфин, когда всушники будут полностью уничтожены

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