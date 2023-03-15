Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушение прав детей

В некоторых регионах фиксируют проблемы с выплатами пособий и предоставлением жилья сиротам

15 марта 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушение прав несовершеннолетних. Его слова передаёт РИА Новости.

"В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильём детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры", – сказал Путин.

Глава государства попросил оперативно реагировать на подобные ситуации и решать их.

Ранее Путин рассказал о том, что в России наблюдается тенденция на повышение реального уровня зарплат.