Орешкин заявил, что дешевого труда в России не будет

Он пообещал, что зарплаты в стране продолжат расти

17 октября 2024, 22:05, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

В своем выступлении на форуме "Производительность 360" Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента Российской Федерации, подчеркнул, что в будущем не стоит ожидать появления дешевой рабочей силы в России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время наблюдается нехватка квалифицированных кадров, а не просто нехватка рабочей силы. Речь идет о дефиците управленческих компетенций менеджеров в компаниях.

Максим Орешкин также отметил, что в экономике страны не будет дешевой рабочей силы. Зарплаты уже выросли, и в дальнейшем они будут продолжать расти.

Он подчеркнул важность развития культуры бережливого производства, которая активно внедряется в различные сферы деятельности.