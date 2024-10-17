НОВОСТИЭкономика

Орешкин заявил, что дешевого труда в России не будет

Он пообещал, что зарплаты в стране продолжат расти

17 октября 2024, 22:05, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

В своем выступлении на форуме "Производительность 360" Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента Российской Федерации, подчеркнул, что в будущем не стоит ожидать появления дешевой рабочей силы в России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время наблюдается нехватка квалифицированных кадров, а не просто нехватка рабочей силы. Речь идет о дефиците управленческих компетенций менеджеров в компаниях.

Максим Орешкин также отметил, что в экономике страны не будет дешевой рабочей силы. Зарплаты уже выросли, и в дальнейшем они будут продолжать расти.

Он подчеркнул важность развития культуры бережливого производства, которая активно внедряется в различные сферы деятельности.

Работа

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

23:25:29 17-10-2024

"Зарплаты уже выросли, и в дальнейшем они будут продолжать расти"

Забрызгал чаем весь монитор и клавиатуру. Камеди отдыхает

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:53 18-10-2024

Это не зарплаты растут, это деньги дешевеют.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:57 18-10-2024

Компетенций и щнаний, судя по результатам, не хватает именно у высших управленцев. Но доход у них приличный. Как так? Рыба с головы?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

12:43:31 18-10-2024

Хватит уже деньгами заваливать, уже мешки с деньгами ставить негде.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров