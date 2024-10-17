Орешкин заявил, что дешевого труда в России не будет
Он пообещал, что зарплаты в стране продолжат расти
17 октября 2024, 22:05, ИА Амител
В своем выступлении на форуме "Производительность 360" Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента Российской Федерации, подчеркнул, что в будущем не стоит ожидать появления дешевой рабочей силы в России. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в настоящее время наблюдается нехватка квалифицированных кадров, а не просто нехватка рабочей силы. Речь идет о дефиците управленческих компетенций менеджеров в компаниях.
Максим Орешкин также отметил, что в экономике страны не будет дешевой рабочей силы. Зарплаты уже выросли, и в дальнейшем они будут продолжать расти.
Он подчеркнул важность развития культуры бережливого производства, которая активно внедряется в различные сферы деятельности.
23:25:29 17-10-2024
"Зарплаты уже выросли, и в дальнейшем они будут продолжать расти"
Забрызгал чаем весь монитор и клавиатуру. Камеди отдыхает
09:03:53 18-10-2024
Это не зарплаты растут, это деньги дешевеют.
10:04:57 18-10-2024
Компетенций и щнаний, судя по результатам, не хватает именно у высших управленцев. Но доход у них приличный. Как так? Рыба с головы?
12:43:31 18-10-2024
Хватит уже деньгами заваливать, уже мешки с деньгами ставить негде.