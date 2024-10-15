В Госдуме рассказали, кому поднимут пенсии в 2025 году

Повышение дохода ждет получателей страховых пенсий

15 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

С 2025 года в России на 7,3% вырастут страховые пенсии, рассказала "Ленте.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3%, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих. Так, более семи миллионов работающих пенсионеров получат индексацию", – рассказала парламентарий.

В мае Бессараб отмечала, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться с 2025 года: с 1 февраля – на процент инфляции и с 1 апреля – на процент доходов от инвестиционного портфеля.