В Госдуме рассказали, кому поднимут пенсии в 2025 году
Повышение дохода ждет получателей страховых пенсий
15 октября 2024, 17:00, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
С 2025 года в России на 7,3% вырастут страховые пенсии, рассказала "Ленте.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3%, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих. Так, более семи миллионов работающих пенсионеров получат индексацию", – рассказала парламентарий.
В мае Бессараб отмечала, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться с 2025 года: с 1 февраля – на процент инфляции и с 1 апреля – на процент доходов от инвестиционного портфеля.
17:57:40 15-10-2024
Чё, совесть проснулась? Хотели до апреля протянуть волынку.
18:51:44 15-10-2024
Гость (17:57:40 15-10-2024) Чё, совесть проснулась? Хотели до апреля протянуть волынку.... Инфляция, причём тут совесть?
14:07:19 20-10-2024
Кхм... (18:51:44 15-10-2024) Инфляция, причём тут совесть?... Почему только из-за пенсий инфляция, куда тогда стариков девать?
09:38:14 16-10-2024
Только вопрос в том -можно ли вообще прожить на такую пенсию.В Казахстане , и то пенсии больше чем здесь.Позор.
14:03:40 20-10-2024
Накинули на 1 тысячу и сразу инфляция? Выходит что из-за нас стариков эконмика в стране слабая. 🤔😅