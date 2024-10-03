Орешкин заявил, что роботизация поможет справиться с дефицитом кадров
По его словам, она уже дает результаты
03 октября 2024, 18:31, ИА Амител
Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента Российской Федерации, заявил, что внедрение робототехники – это эффективный способ преодолеть нехватку кадров в стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Роботизация – это эффективный способ преодолеть нехватку кадров во всех отраслях", – сказал Орешкин в своем выступлении на международном форуме "Иннополис".
Он подчеркнул, что роботизация уже дает результаты. По словам Орешкина, на новых предприятиях есть роботизированные ячейки и целые линии. Замглавы администрации президента добавил, что, помимо производства, развивать необходимо логистику, сортировку и хранение, поскольку эти задачи также требуют человеческого труда.
Говоря о влиянии автоматизированных технологий на макроэкономическую ситуацию, он добавил, что развитие таких технологий становится все более выгодным.
18:34:26 03-10-2024
Помню робот Федор произвел фурор в своё время.
А ещё был робот Алёша, внутри которого как потом выяснилось человек был.
Роботостроение вообще наш конёк
07:08:40 04-10-2024
Наконец, хоть один из "верхов" сказал в ответ на наши "стоны" по радио, ТВ в инете о снижении рождаемости в России , что грядет роботизация, примение ИИ , хотим мы этого или не хотим.А захотеть надо, если хотим( простите за тавтологию) жить в современном индустриальном мире с высоким уровнем жизни людей. Только от слов пора бы к делу переходить.
09:19:48 04-10-2024
Так и представляю себе робота-дворника, робота-сантехника, робота-уборщика многоквартирных домов...
10:13:59 04-10-2024
Гость (09:19:48 04-10-2024) Так и представляю себе робота-дворника, робота-сантехника, р... работа сантехника сейчас - это сплошь выдумка, изобреталово из гогна и палок, агрессивная психобработка заказчиков.
и полдня в позе ЗЮ в ядовитой водно-болотно-воздушной среде.
никакой ии не протянет.