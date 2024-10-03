Орешкин заявил, что роботизация поможет справиться с дефицитом кадров

По его словам, она уже дает результаты

03 октября 2024, 18:31, ИА Амител

Робот / Фото: pxhere.com/ru/photo/1676166

Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента Российской Федерации, заявил, что внедрение робототехники – это эффективный способ преодолеть нехватку кадров в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Роботизация – это эффективный способ преодолеть нехватку кадров во всех отраслях", – сказал Орешкин в своем выступлении на международном форуме "Иннополис".

Он подчеркнул, что роботизация уже дает результаты. По словам Орешкина, на новых предприятиях есть роботизированные ячейки и целые линии. Замглавы администрации президента добавил, что, помимо производства, развивать необходимо логистику, сортировку и хранение, поскольку эти задачи также требуют человеческого труда.

Говоря о влиянии автоматизированных технологий на макроэкономическую ситуацию, он добавил, что развитие таких технологий становится все более выгодным.