До 25 миллиардов. Алтайский сенатор рассказала, когда край получит деньги на проекты

Наталья Кувшинова уверена, что все "хотелки" реализуют в ближайшие пять лет

02 октября 2024, 13:20, ИА Амител

Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова / Фото: amic.ru

Cуммарный объем поддержки проектов, представленных Алтайским краем на Днях региона в Совете Федерации, составляет от 23 до 25 миллиардов рублей. Эти средства будут поступать в течение пяти ближайших лет, рассказала на встрече с журналистами сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова.

Когда реализуют проекты?

Срок реализации по большинству предложенных краем проектов может достигать пяти лет, многие из них потенциально претендуют на вхождение не только в целевые федеральные программы. По словам Натальи Кувшиновой, некоторые нацпроекты уже начнут реализовывать в 2025 году. При составлении "хотелок" для Совета Федерации учитывали предложения, которые реально реализовать. Поэтому, в частности, не стали просить дать 70 миллиардов рублей на строительство обхода Барнаула. А предлагали поддержать строительство школ, больниц и дорог. Эти проекты в любом случае были бы реализованы, но лучше это сделать за федеральные средства.

По словам Кувшиновой, поддержка региона со стороны Совета Федерации может сыграть решающую роль при решении правительства о выделении средств субъектам.

"Была отмечена разумность и то, что постановление очень "земное". Алтайский край попросил коллектор, школу, садик. Нельзя попросить заводы? Попросили бы, но возымело бы это эффект? Некоторые регионы просили дать просто денег на что-то глобальное. Мы же с умом подходили к этому процессу", – отметила Наталья Кувшинова.

Что за проекты хотят реализовать?

Дни Алтайского края в Совете Федерации прошли с 23 по 25 сентября.

На федеральном уровне поддержали, в частности, строительство двух школ в Индустриальном районе Барнаула и школы в Камне-на-Оби. Кроме того, сенаторам понравилась идея реконструкции Краевой клинической больницы скорой медпомощи, капремонта инфекционного отделения Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, реконструкция главного корпуса краевого онкодиспансера, строительства многоквартирных домов для специалистов соцсферы. Что касается культуры, то в Бийске за федеральные средства хотят провести реставрацию пассажей Второва и Фирсова. Также сенаторы поддержали идею строительства развязки на улице Власихинской и дороги до "Бирюзовой Катуни".