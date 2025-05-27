Организаторы и участники Кубка Алтайского края по дрифту на радио DFM расскажут об автошоу

Масштабные гонки, которые пройдут в четыре этапа, состоятся 1 июня на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета"

27 мая 2025, 13:40, ИА Амител

Турнир по дрифту в Барнауле / Фото предоставлено организаторами

Во вторник, 27 мая, с 15:00 до 16:00 на радио DFM организаторы и участники дрифт-этапа Кубка Алтайского края расскажут, как пройдут гонки и какие сюрпризы ожидают зрителей масштабного автошоу. В студии ответят на все вопросы Иван Никулин, Артем Рейзбих и пилот из Санкт-Петербурга Семен Гребнев. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте amic.ru.

Уже сейчас известно, что гонки пройдут в четыре этапа. Причем на каждом этапе зрителей ждет уникальная шоу-программа. В частности, 1 июня, в День защиты детей, будет организована детская гонка на педальных машинках времен СССР.

Напомним, Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня на трассе СТК "Ракета" (локация в 2ГИС). Начало – в 11:00. Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru, детям до 14 лет – бесплатно.