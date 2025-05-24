Кубок Алтайского края по дрифту стартует в Барнауле 1 июня
Турнир пройдет на треке клуба "Ракета"
24 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня в Барнауле на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета".
Как сообщают организаторы, этим летом состоится четыре этапа гонок за Кубок Алтайского края по дрифту. Гостей ждут не только увлекательные соревнования, но и интересная программа.
Наш край представят опытные пилоты. Среди участников будут и представители других регионов: Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, а также Ленинградской области.
Семен Гребнев, опытный спортсмен из Санкт-Петербурга, будет участвовать на своем авто Nissan 200 SX. Специально для первого этапа гонок за кубок в Барнаул доставят этот поистине яркий автомобиль. Сейчас авто обслуживается в Новосибирске и уже через неделю приедет в Барнаул к первому этапу.
Но это еще не все сюрпризы, которые приготовили организаторы мероприятия. На каждом этапе зрителей ждет уникальная шоу-программа. Так, 1 июня, в День защиты детей, будет организована детская гонка на педальных машинках времен СССР.
"Мы помним и уважаем нашу историю и хотим, чтобы каждый зритель ощутил это чувство гордости за своих предков, свою Родину и нашу великую страну! Приезжайте поддержать совсем юных и уже взрослых гонщиков на первый этап Кубка Алтайского края по дрифту", – сообщают организаторы.
Стартует турнир в 11 часов.
08:27:00 24-05-2025
Ниссан какой-то... На отечественных авто надо дрифтовать
09:37:36 24-05-2025
Где эта ракета??? Напишите адрес
11:08:32 24-05-2025
Гость (09:37:36 24-05-2025) Где эта ракета??? Напишите адрес... Эта "Раета" весь ночной Барнаул
11:49:41 24-05-2025
Гость (09:37:36 24-05-2025) Где эта ракета??? Напишите адрес... Типа кролика. С груиом который.
Из марвела.
13:04:09 24-05-2025
Остаётся посочувствовать дачникам близлежащих садоводств...
22:13:58 24-05-2025
ДМВ (13:04:09 24-05-2025) Остаётся посочувствовать дачникам близлежащих садоводств...... да уж проклинает их человек 600 000 не меньше, да
23:18:35 24-05-2025
"Мы помним и уважаем нашу историю и хотим, чтобы каждый зритель ощутил это чувство гордости за своих предков, свою Родину и нашу великую страну!"
Это к чему?
15:56:31 25-05-2025
А А будут там службы которые следят за соблюдением правил дорожной безопасности? Сверить правонарушителей с камер видеон