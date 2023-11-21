Организаторы "Народного знака качества – 2023" рассказали об особенностях премии

Победителей премии "Народный знак качества" объявляют 21 ноября

21 ноября 2023, 17:55, ИА Амител

Елена Пацар / Фото: amic.ru

Премия "Народный знак качества – 2023" проходит в Барнауле 21 ноября в Музыкальном театре Барнаула. Там награждают самых любимых и народных предпринимателей края, победивших в голосовании по 15 номинациям. Ее организаторами выступили радиостанция Business FM Барнаул, Медиагруппа FM-Продакшн и портал amic.ru. Перед началом церемонии награждения организаторы рассказали, в чем уникальность "Народного знака качества" и зачем нужна эта премия.

Как проходит премия?

Директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн и руководитель премии "Народный знак качества" Татьяна Бондарева пояснила, что в этом году на премии награждают победителей по 15 "открытым" и 4 "закрытым" номинациям. В первом случае победителя выбирали обычные люди, а во втором – специальное жюри.

Татьяна Бондарева отметила, что по результатам первого этапа всего на премию номинировали 496 компаний. И это примерно на 20% больше, чем в 2022 году, уточнила она.

"Это очень много, жители были очень активны. Мы были рады, что эти компании – как очень известные федеральные бренды, так и местные компании, которые не так давно на рынке работают. Но, согласно правилам премии, во второй этап могли пройти только по десять компаний в каждой номинации – это уже 150 брендов. Только они боролись за звание самого лучшего", – объяснила она.

При этом в этом году есть и одно изменение, рассказала Бондарева. Так, была создана номинация "Сервис и услуги".

"Много компаний – например, юридические компании, ателье – хотели заявляться. Мы не можем столь большое количество ниш создать, это была наша новинка. Все три финалиста в этой номинации в 2023 году у нас не пересекаются", – отметила Татьяна Бондарева.

Какая задача премии?

Главный редактор портала amic.ru Елена Пацар подчеркнула, что отличие премии в том, что победителей выбирает не экспертная комиссия, а обычные люди. И задача премии – объединить бизнес и конкретного потребителя, отметила она.

"Нам показалось, что после пандемии, сложных времен надо сделать шаг навстречу друг другу и понять, что не так делает бизнес и потребители. Мы растем, конкурс становится более масштабным и глубоким. Для нас он ставит более профессиональные цели, а для бизнеса это серьезный вызов. Цель заключается в том, что бизнес может заглянуть вглубь самого себя, понять, что работает хорошо и что плохо, вовремя стать ближе к потребителю, исправить ошибки, улучшить что-то", – отметила Елена Пацар.

Главный редактор радиостанции Business FM Барнаул Галина Юмашева добавила, что за два месяца активность проявили предприниматели со всего Алтайского края. За первые четыре дня с момента старта премии заявки подали около двух тысяч компаний.

"Номинировано было около 200 компаний. Если раньше у нас был в основном Барнаул, то теперь это Горняк, Залесово, Яровое, Славгород и другие города. Это дополнительный повод для радости", – отметила она.

Напомним, что премия "Народный знак качества" проводится в Алтайском крае в третий раз. В ходе нее представители разных сфер бизнеса отправляют заявки, потом определяются финалисты. А из них уже выбирают победителей, которым со сцены вручают призы.