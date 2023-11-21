Церемония награждения победителей "Народного знака качества". Как это было

В Алтайском крае завершился ежегодный масштабный проект, в котором лучшие компании выбирали жители

21 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

21 ноября в Барнауле прошла торжественная ежегодная церемония награждения победителей премии "Народный знак качества – 2023". Организаторы масштабного проекта – портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. И народная любовь нашла своих героев: в списке финалистов 21 компания. Как это было – читайте на портале amic.ru.

19:40 Церемония награждения победителей "Народного знака качества – 2023" подошла к концу. Самые лучшие, по мнению жителей Алтайского края, компании получили заслуженные награды. Встретимся через год – на "Народном знаке качества – 2024".

19:37 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил всех лауреатов и финалистов премии "Народный знак качества". Он подчеркнул, что премия с каждым годом набирает силу.

"Мы в правительстве хорошо понимаем вклад наших предпринимателей по всем направлениям в то, чтобы Алтайский край становился лучше, богаче, красивее. Чтобы люди, которые здесь живут, стали более счастливыми", – отметил глава региона.

19:32 Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов подчеркнул, что на премии "Народный знак качества" оценку дают народ и зритель.

"Мы видели прошлогоднюю номинацию, и насколько сильный и качественный состав участников стал в этом году. Номинация набирает популярность. Предпринимателям становится все престижнее и престижнее участвовать в "Народном знаке качества", – отметил Артем Анатольевич.

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов (слева) и директор Медиагруппы FM-Продакшн Максим Соклаков

19:22 В специальной номинации "Персона Business FM Барнаул" победила производственно-коммерческая фирма "Силикатчик".

Премию вручили главный редактор радиостанции Business FM Барнаул Галина Юмашева и директор информационного агентства amic.ru Надежда Овиденко.

Награду получил директор акционерного общества Михаил Дыров.

19:17 В специальной номинации "Ньюсмейкер года" премию получили две организации – компания "Росводоканал Барнаул" и "Лесная холдинговая компания "Алтайлес".

Премию вручила главный редактор информационного агентства amic.ru Елена Пацар.

Награды получили руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская и помощник генерального директора по связям с общественностью компании "Алтайлес" Ольга Лисица.

"Сфера ЖКХ это: тишина - когда все хорошо, а реакция - когда все плохо. Спасибо amic.ru, что помогают нам рассказывать потребителям, что у нас на самом деле компания с душой. Помимо основной деятельности у нас есть и социальная, и волонтерская", - отметила Татьяна Вражевская.

19:10 В специальной номинации "Рекламодатель года" премию получила группа компаний "Автоцентр АНТ".

19:08 В номинации от генерального партнера премии "Народный знак качества" компании "Жилищная инициатива" награду получил ресторан "Бирдок". Напомним, ресторан был в числе номинантов на премию в номинации "Ресторан и кафе года".

Премию вручил генеральный директор строительной компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

18:54 В номинации "Застройщик года" победила строительная компания "Два этажа". Также номинировались компании "Алгоритм" и "АлтЭкоАрт".

Премию вручил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Игорь Спивак.

"Хочу поблагодарить всех. Мы получаем эту награду второй год подряд. Это мотивирует нас", – сказал учредитель компании "Два этажа" Валентин Бондаренко.

18:51 В номинации "Стройка и ремонт года" победил "Алтайский Малярный Центр". Также номинировались гипермаркет "Знак" и творческая мастерская "РИМ".

Премию вручил ректор АлтГТУ Андрей Марков.

"Это наша первая, но не последняя премия", – подчеркнула директор салона красок и декоративных покрытий "Алтайский Малярный Центр" Жанна Барма.

18:45 В номинации "Сервис и услуги года" победил страховой дом "ВСК". Также номинировались компания "ПРОКС" и ателье "Стежок".

Премию вручил региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко.

"Спасибо организаторам. Это для нас как премию "Оскар" получить. Спасибо команде, которая работает в компании", – отметил директор алтайского филиала "ВСК" Николай Зюзин.

18:38 В номинации "Производитель промышленных товаров" для вручения премии на сцену поднялись министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка и исполнительный директор регионального Союза промышленников Виктор Мещеряков.

"Есть справедливое выражение – все профессии важны, все профессии нужны. Это же самое можно сказать и по поводу номинаций этой премии. Трудно выбрать из списка почти 20 номинаций те, которые будут наиболее важны, потому что убери одну – и экономика будет уже не гармоничной. Поэтому должны присутствовать все. Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия за то, что собрали всех в этом зале, потому что очень важно показывать лидерам то, что они должны быть примером для всех остальных. Иначе развитие замедлится", – отметил Вячеслав Химочка.

Победу в номинации одержала производственная фирма FOGEL ("Фогель"). Также номинировались компания по продаже упаковки для бизнеса и дома "АльфаПак22" и торгово-производственная компания "ТеплоКон".

"Огромное спасибо всем. Отдельное спасибо нашим клиентам. Мы уже 27 лет на рынке и за это время выросли в серьезную компанию. Победить было приятно и неожиданно. Почти премия "Оскар", – отметил директор компании FOGEL Сергей Демешко.

18:28 В номинации "Автосервис года" победила компания AVTOFORMULA ("Автоформула"). Также номинировались автомагазин и сервис makk и торгово-сервисный центр "Иванор".

Премию вручил глава Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

"Приятно получать эту премию второй год подряд. Спасибо, что выбираете нас", – сказала директор компании AVTOFORMULA Лидия Некрасова.

18:25 В номинации "Автосалон года" победила компания DAna Motors ("Дана Моторс"). Также номинировались "Союз-Авто" и M.A.R.S. ("МАРС")

Премию вручил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

"Спасибо организаторам. Год у автосалонов был сложным, но мы старались развивать параллельный импорт. Будем стараться и дальше", – пообещал собственник DAna Motors Денис Дисенов.

18:20 В номинации "Автодилер года" победила компания "Союз-Авто". Также номинировались "Автоцентр АНТ" и компания "Большой-техника".

Премию вручил председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

"Всем спасибо, кто голосовал. Нам исполнилось недавно 20 лет и это хороший подарок", – поблагодарил за премию директор "Союз-Авто" Никита Нарзуков.

18:13 На премию "Народный знак качества" прибыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона выступит со сцены чуть позже.

18:10 В номинации "Торговая сеть года" победил магазин низких цен "Светофор". Также номинировались ювелирная сеть "Золотой телец" и сеть супермаркетов "Ярче".

Премию вручил президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.

"Спасибо нашим покупателям. Наша сеть растет и расширяется", – сказала региональный руководитель "Светофора" Марина Кротова.

18:04 В номинации "Образовательный центр года" победил Алтайский государственный медицинский университет. Также номинировались центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Ученая мышь" и лицензированный языковой центр "Саншайн".

Премию вручила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

"Если люди выбрали нас, то все в нашем регионе хорошо", – отметил проректор АГМУ по лечебной работе и дополнительному профессиональному образованию Дмитрий Ганов.

17:53 В номинации "Медицинский центр года" победила сеть клиник для детей и взрослых "Здоровое поколение". Также номинировались детская городская клиническая больница № 7 и многопрофильная медицинская клиника "Антуриум".

Премию вручала председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.

"В этом году мы не знали, победим или нет. Коллектив не ел, не пил, потому что переживал. Спасибо организаторам и тем, кто голосовал. Отдельное спасибо другим медцентрам, кто был в номинации. Быть лучшими среди них – это большая честь", – отметил гендиректор сети клиник "Здоровое поколение" Владимир Николаев.

17:50 В номинации "Спортивный клуб года" победила сеть спорт-клубов МетроFitness ("МетроФитнес"). Также номинировались спортивный клуб "ТЕМП" и фитнес-клуб "Магис Спорт".

"Спасибо за премию. Спасибо организаторам за честное голосование. Мы здесь, потому что девять лет делаем спорт качественным и доступным", – сказал управляющий клубом Данил Миронович.

17:48 В номинации "Торгово-развлекательный центр года" победил ТРЦ Galaxy ("Гэлакси"). Также были номинированы Arena ("Арена") и "Пионер".

Премию вручила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

"Мы благодарны всем тем, кто голосовал. Спасибо всем огромное", – поблагодарила за награду директор по сервису ТРЦ Galaxy Лариса Геринг.

17:45 В номинации "Фастфуд и доставка года" победила сеть ресторанов вкусной еды "Грильница". Также номинировались служба доставки суши, роллов и пиццы "Японский Бох" и компания "Гриль № 1".

Награду вручала депутат Барнаульской городской думы Анна Галицкая.

17:40 В номинации "Производитель продуктов питания года" победила "Логовская сыроварня". Также номинировались "Алтайские закрома" и "ВелКен".

Премию вручил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

17:30 В номинации "Ресторан и кафе года" в тройку финалистов вышли Damiani ("Дамиани"), "Хочу пури" и "Бирдок". Право открыть конверт и назвать победителей предоставили начальнику управления Алтайского края по развитию предпринимательства Александру Евстигнееву.

"Для меня огромная честь награждать именно тех людей, которые по праву прославляют нашу малую родину Алтайский край и заслуживают самого достойного места на гастрономической карте нашей страны. Поэтому я думаю, что сегодня, безусловно, победит сильнейший, но те, кто в качестве номинантов и тех, кто в будущем будут представлены в этой номинации, они, безусловно, этого заслуживают", – сказал Александр Евстигнеев.

Победителем этой номинации стал семейный ресторан Damiani ("Дамиани").

17:28 Открытие церемонии вручения премии "Народный знак качества – 2023".

17:25 До церемонии награждения осталось буквально несколько минут.

Церемония вручения премии "Народный знак качества – 2023" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

17:17 Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС), координатор алтайского отделения ЛДПР Сергей Булаев отметил, что премия "Народный знак качества" – это признание, оценка лучших компаний и их работы.

"Для человека важно, когда дают положительную оценку тому, что он делает. Вижу здесь интересных гостей – тут и бизнес, и депутаты, и исполнительная власть", – сказал Сергей Сергеевич.

17:10 Председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева рассказала, что уже второй раз участвует в "Народном знаке качества" и считает, что это действительно очень значимое мероприятие для бизнесменов.

"Народный знак качества" – это, конечно, та награда, которая присуждается именно от народа, присуждается людьми – это самое главное. Поэтому здесь совершенно правильно поставлены акценты для наших предпринимателей. Есть к чему стремиться", – отметила Ирина Валентиновна.

17:03 Председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов отметил, что премия "Народный знак качества" очень важна, потому что потребитель может дать объективную оценку услуг, товаров и компаний.

"Это самая главная оценка для бизнеса. Бизнес работает, чтобы зарабатывать деньги, но всем приятно, когда труд оценивается человеческим спасибо. Конкурс позволяет получить бизнесу настоящее и честное спасибо от потребителей. И это главное. Это сразу делает труд ненапрасным и очень мотивирует бизнес, чтобы дальше соответствовать оценке. Мне кажется, не так почетно будет выиграть, как соответствовать статусу. От этого выигрывает и бизнес, и потребитель", – сказал Владимир Владиславович.

16:54 Барнаульское ателье "Стежок" – семейный бизнес. Кстати, эта компания вошла в тройку претендентов на премию в номинации "Сервис и услуги года". Возможно, они станут лучшими.

"Для меня это уже победа, потому что среди таких больших компаний мы попали в тройку – и это уже победа. Не ожидали. Спасибо тем, кто организовал такую премию, побольше бы таких мероприятий", – отметила Наталья Митяева.

16:43 Директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн, руководитель премии "Народный знак качества" Татьяна Бондарева подчеркнула, что в этом году 15 открытых номинаций, по результатам первого этапа было номинировано 496 компаний.

"Это очень много, жители были очень активны. Мы были рады, что эти компании – как очень известные федеральные бренды, так и местные компании, которые не так давно на рынке работают. Но, согласно правилам премии, во второй этап могли пройти только по десять компаний в каждой номинации – это уже 150 брендов. Только они боролись за звание самого лучшего", – уточнила Татьяна Николаевна.

16:32 Главный редактор информационного агентства amic.ru Елена Пацар отметила, что премия "Народный знак качества" – это уникальный формат для Алтайского края.

"Когда мы готовили этот проект, мы изучали аналогичный опыт в других регионах. Отличие нашей премии в том, что мы выбираем победителей не сами, не экспертная комиссия, выбор делает сам человек. Задача премии "Народный знак качества" – объединить бизнес и конкретного потребителя", – подчеркнула Елена Викторовна.

16:24 Главный редактор радиостанции Business FM Барнаул Галина Юмашева отметила, что премия "Народный знак качества" в этом году сделала своеобразный рывок.

"Это понятно по той активности, которую проявляли жители Алтайского края на протяжении всех двух месяцев при номинировании и голосовании. За первые четыре дня с момента старта премии было подано около двух тысяч заявок от жителей и номинировано около 200 компаний", – рассказала Галина Евгеньевна.

16:14 Гости уже собираются в Алтайском государственном музыкальном театре. Сегодня свои заслуженные награды получат лучшие из лучших – самые достойные компании, которые выбрали жители Алтайского края.

Всех встречает милая девушка со скрипкой.

16:08 Победителей выберут в номинациях: "Автодилер года", "Автосалон года", "Автосервис года", "Застройщик года", "Медцентр года", "Образовательный центр года", "Производитель продуктов питания года", "Производитель промышленных товаров года", "Ресторан и кафе года", "Спортивный клуб года", "Стройка и ремонт года", "Торговая сеть года", "ТРЦ года", "Фастфуд и доставка года", "Сервис и услуги года".

Также будут специальные номинации: "Рекламодатель года", "Ньюсмейкер года", "Народная любовь года", "Персона Business FM Барнаул" и номинация от генерального партнера – компании "Жилищная инициатива".

16:02 Напомним, ежегодная премия вручается уже в третий раз. С победителями "Народного знака качества – 2022" мы тоже вели прямую трансляцию, вы можете ознакомиться по ссылке. Кто знает, может какие-то компании получат премию второй раз.

