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Организаторы заплатили за бесплатный концерт Валерии почти 6 млн рублей

Власти заявили, что не потратили ни одного бюджетного рубля

14 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Валерия / Фото: vk.com/valeriya.official
Валерия / Фото: vk.com/valeriya.official

Выступление певицы Валерии в честь 80-летия Тюменской области обойдется в 5,7 млн рублей. Об этом 72.ru сообщил департамент культуры.

Валерия выступит вместе с Тюменским филармоническим оркестром 16 августа на главной площади 400-летия. Пригласить именно Валерию решили в связи с тем, что она имеет большой опыт таких выступлений и у нее есть партитуры для своих композиций.

В департаменте отметили, что на организацию выступления не было потрачено ни рубля из бюджета. Все расходы профинансировала тюменская фармацевтическая компания.

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Комментарии 3

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Татьяна

14:43:07 14-08-2024

Не хило зарабатывают!!!!

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Гость

15:57:36 14-08-2024

Татьяна (14:43:07 14-08-2024) Не хило зарабатывают!!!!... дерзайте - никто вам не мешает так же

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Гость

17:34:03 14-08-2024

Гость (15:57:36 14-08-2024) дерзайте - никто вам не мешает так же... Серьезно думаете, что никто не мешает?

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