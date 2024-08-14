Организаторы заплатили за бесплатный концерт Валерии почти 6 млн рублей
Власти заявили, что не потратили ни одного бюджетного рубля
14 августа 2024, 14:00, ИА Амител
Валерия / Фото: vk.com/valeriya.official
Выступление певицы Валерии в честь 80-летия Тюменской области обойдется в 5,7 млн рублей. Об этом 72.ru сообщил департамент культуры.
Валерия выступит вместе с Тюменским филармоническим оркестром 16 августа на главной площади 400-летия. Пригласить именно Валерию решили в связи с тем, что она имеет большой опыт таких выступлений и у нее есть партитуры для своих композиций.
В департаменте отметили, что на организацию выступления не было потрачено ни рубля из бюджета. Все расходы профинансировала тюменская фармацевтическая компания.
14:43:07 14-08-2024
Не хило зарабатывают!!!!
15:57:36 14-08-2024
Татьяна (14:43:07 14-08-2024) Не хило зарабатывают!!!!... дерзайте - никто вам не мешает так же
17:34:03 14-08-2024
Гость (15:57:36 14-08-2024) дерзайте - никто вам не мешает так же... Серьезно думаете, что никто не мешает?