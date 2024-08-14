Организаторы заплатили за бесплатный концерт Валерии почти 6 млн рублей

Власти заявили, что не потратили ни одного бюджетного рубля

14 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Валерия / Фото: vk.com/valeriya.official

Выступление певицы Валерии в честь 80-летия Тюменской области обойдется в 5,7 млн рублей. Об этом 72.ru сообщил департамент культуры.

Валерия выступит вместе с Тюменским филармоническим оркестром 16 августа на главной площади 400-летия. Пригласить именно Валерию решили в связи с тем, что она имеет большой опыт таких выступлений и у нее есть партитуры для своих композиций.

В департаменте отметили, что на организацию выступления не было потрачено ни рубля из бюджета. Все расходы профинансировала тюменская фармацевтическая компания.