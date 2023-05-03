Организм справляется. Избитая отчимом девочка в Барнауле приходит в себя

Ребёнок начинает ходить и видит — ранее врачи опасались, что она может лишиться зрения

03 мая 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульская девочка, избитая отчимом, пошла на поправку. Как сообщает "КП-Барнаул", об этом рассказал родной отец девочки.

По его словам, ребёнок начинает ходить и видит – ранее врачи опасались, что она может лишиться зрения. Отёк на лице постепенно спадает.

"Конечно, и ходить, и жевать ей ещё больно, но, главное, организм потихоньку справляется", – добавил он.

У пострадавшего ребёнка уже появился аппетит, она может держать игрушку в руках – раньше ей тяжело было её даже взять.

Напомним, что 22 апреля 41-летний барнаулец избил 11-летнюю падчерицу. Мужчина решил избить жену после ссоры, а когда мать сбежала – набросился с кулаками на падчерицу. В это время в доме находились ещё двое детей. Они мужчине родные и он их не тронул.

Возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Его отправили на два месяца под стражу.