Организм справляется. Избитая отчимом девочка в Барнауле приходит в себя
Ребёнок начинает ходить и видит — ранее врачи опасались, что она может лишиться зрения
03 мая 2023, 22:05, ИА Амител
Барнаульская девочка, избитая отчимом, пошла на поправку. Как сообщает "КП-Барнаул", об этом рассказал родной отец девочки.
По его словам, ребёнок начинает ходить и видит – ранее врачи опасались, что она может лишиться зрения. Отёк на лице постепенно спадает.
"Конечно, и ходить, и жевать ей ещё больно, но, главное, организм потихоньку справляется", – добавил он.
У пострадавшего ребёнка уже появился аппетит, она может держать игрушку в руках – раньше ей тяжело было её даже взять.
Напомним, что 22 апреля 41-летний барнаулец избил 11-летнюю падчерицу. Мужчина решил избить жену после ссоры, а когда мать сбежала – набросился с кулаками на падчерицу. В это время в доме находились ещё двое детей. Они мужчине родные и он их не тронул.
Возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Его отправили на два месяца под стражу.
00:19:42 04-05-2023
еще раз - наверняка этот мужик клинический садист и извращенец, латентная педофилия на лицо. Такие часто идут к женщинам с детьми, с девочками. У девочки-то родной отец куда смотрел?? устранился после развода? он вообще есть? А у этого "отчима" сумасшедшего - у него были отношения ранее с женщинами? какие? наверняка и там насилие к детям . Извращенец, больной негодяй. Что там по закону - химическая кастрация
00:20:21 04-05-2023
" Они мужчине родные и он их не тронул." да они еще маленькие и не подходят под его больной типаж ...вот живут же такие скоты на Земле
08:13:05 04-05-2023
Никаких смягчающих к такой мразоте! Бедная девочка, дай Бог восстановиться организму и психике
09:04:16 04-05-2023
Скорейшего и полного выздоровления малышке. А этого недомужика голым в середину тундры выпустить.. не чего его за счет бюджета кормить.