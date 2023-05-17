Фиолетовую квартиру с орхидеями около унитаза предлагают приобрести барнаульцам

17 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Этажи"

Романтичную "однушку", в интерьере которой преобладает фиолетовый цвет, продают на барнаульской Рублёвке. Она находится на 7-м этаже 12-этажного дома, расположенного на Змеиногорском тракте, 104п, к. 10. Стоимость квартиры – 132 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 7,95 млн рублей, говорится в объявлении на сайте "Этажи".

В этой "однушке" площадью 60 кв. м много чего страстно-пурпурного: некоторые обои, ковры с большим ворсом, шторы и часть кухонного гарнитура.

































Фото: "Этажи"

Шкаф-купе в прихожей украшен изображением силуэта влюблённой пары: молодой человек с девушкой стоят под зонтиком на набережной, а за ними – несколько изящных фонарей… Пасмурно и романтично, атмосфера Парижа.

Но не только на "картине" идёт дождь. На фото в объявлении видно, что стены квартиры в некоторых местах покрыты жёлтыми пятнами, а обои идут волнами, будто их полили водой.

Что это такое – не уточняется. Но, в отличие от нарисованной влюблённой пары, пятна выглядят не очень романтично. Чего не скажешь о цветах, которые есть в комнате, на балконе. И в туалете.

Они как раз дополняют атмосферу лёгкости в "однушке" и, на наш взгляд, выгодно сочетаются с необычным шкафом и другими элементами интерьера.

О плюсах квартиры мы рассказали. Ну а теперь снова вернёмся к "недочётам". Как сердце буквально раскалывается надвое от неразделённой любви, так и что-то наподобие трещины идёт по стене рядом с входной дверью в квартиру. Но, может, это всего лишь полоса – в объявлении не уточняют.

Окна "однушки" выходят во двор.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта. Время езды до центра Барнаула – примерно 15-20 минут.