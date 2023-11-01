Оркестр "Сибирь" представит новую программу в День народного единства
Праздничную премьеру назвали "Под небом единым"
01 ноября 2023, 08:01, ИА Амител
Оркестр "Сибирь" в День народного единства представит праздничную программу под названием "Под небом единым". Об этом рассказали в региональном Минкульте.
"Зрители услышат популярные вокальные и инструментальные произведения русских и советских композиторов, раскрывающие силу и мощь многонационального характера, красоту природы нашей Родины, а также неисчерпаемые художественные возможности звучания инструментов русского оркестра", – говорится в сообщении.
Солисты оркестра, лауреат всероссийских и международных конкурсов cолистка Надежда Гончарук исполнят песню "Над полями, да над чистыми", а дуэт балалаечников Наталья Кудрявцева и Игорь Ламзин – "Сибирскую полечку".
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