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Оркестр "Сибирь" представит новую программу в День народного единства

Праздничную премьеру назвали "Под небом единым"

01 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Минкультуры Алтайского края
Фото: Минкультуры Алтайского края

Оркестр "Сибирь" в День народного единства представит праздничную программу под названием "Под небом единым". Об этом рассказали в региональном Минкульте.

"Зрители услышат популярные вокальные и инструментальные произведения русских и советских композиторов, раскрывающие силу и мощь многонационального характера, красоту природы нашей Родины, а также неисчерпаемые художественные возможности звучания инструментов русского оркестра", – говорится в сообщении.

Солисты оркестра, лауреат всероссийских и международных конкурсов cолистка Надежда Гончарук исполнят песню "Над полями, да над чистыми", а дуэт балалаечников Наталья Кудрявцева и Игорь Ламзин – "Сибирскую полечку".

Фото: altaipriroda.ru

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