Орлова оправдалась перед подписчиками за откровения об умершей Заворотнюк у Малахова

Она заявила, что не говорила ничего, что не было бы согласовано с семьей артистки

04 июня 2024, 19:15, ИА Амител

Ольга Орлова / Фото: соцсети певицы

Певица и телеведущая Ольга Орлова оправдалась за откровения об умершей актрисе Анастасии Заворотнюк на шоу Андрея Малахова. Как сообщает "КП", в соцсетях она объяснила, что об этом ее попросили близкие скончавшейся знаменитости.

В день смерти Заворотнюк Малахов собрал в студии программы "Малахов" артистов, которые поделились своими воспоминаниями о покойной. В их числе была и Орлова.

Певица рассказала, что ей лично звонил вдовец Петр Чернышев с просьбой о совете.

"Петр и сказал: "Я Петя, муж Насти. Можно приехать посоветоваться?" Я сказала: "Конечно". Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так мы и встретились. С тех пор и были на связи", – сказала Орлова.

Она также заявила, что лечение Заворотнюк держалось втайне, хотя она часто навещала звезду в больнице. Однако посторонние о процессе не знали и в Сети ни разу не появилось каких-либо снимков. Исполнительница также заявила, что стала уже "профессором" по части знаний о раке мозга. Этот же диагноз был у Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году и была лучшей подружкой Орловой.

После выхода передачи подписчики стали критиковать певицу за чрезмерную болтливость. Звезда не выдержала и оправдалась.

"Андрей Малахов сделал программу, которую согласовал с семьей. Именно близкий круг Насти дал список тех, кого они хотели бы видеть на этой передаче… Я никогда бы не сделала ничего, что могло бы как-то скомпрометировать Настю и ее близких. Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи", – написала она.

Она также заявила, что не игнорировала похороны Заворотнюк, а в тот момент улетела к бабушке. Орлова заявила, что переживает из-за этого и обязательно придет к Анастасии на могилу.