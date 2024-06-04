Орлова оправдалась перед подписчиками за откровения об умершей Заворотнюк у Малахова
Она заявила, что не говорила ничего, что не было бы согласовано с семьей артистки
04 июня 2024, 19:15, ИА Амител
Певица и телеведущая Ольга Орлова оправдалась за откровения об умершей актрисе Анастасии Заворотнюк на шоу Андрея Малахова. Как сообщает "КП", в соцсетях она объяснила, что об этом ее попросили близкие скончавшейся знаменитости.
В день смерти Заворотнюк Малахов собрал в студии программы "Малахов" артистов, которые поделились своими воспоминаниями о покойной. В их числе была и Орлова.
Певица рассказала, что ей лично звонил вдовец Петр Чернышев с просьбой о совете.
"Петр и сказал: "Я Петя, муж Насти. Можно приехать посоветоваться?" Я сказала: "Конечно". Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так мы и встретились. С тех пор и были на связи", – сказала Орлова.
Она также заявила, что лечение Заворотнюк держалось втайне, хотя она часто навещала звезду в больнице. Однако посторонние о процессе не знали и в Сети ни разу не появилось каких-либо снимков. Исполнительница также заявила, что стала уже "профессором" по части знаний о раке мозга. Этот же диагноз был у Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году и была лучшей подружкой Орловой.
После выхода передачи подписчики стали критиковать певицу за чрезмерную болтливость. Звезда не выдержала и оправдалась.
"Андрей Малахов сделал программу, которую согласовал с семьей. Именно близкий круг Насти дал список тех, кого они хотели бы видеть на этой передаче… Я никогда бы не сделала ничего, что могло бы как-то скомпрометировать Настю и ее близких. Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи", – написала она.
Она также заявила, что не игнорировала похороны Заворотнюк, а в тот момент улетела к бабушке. Орлова заявила, что переживает из-за этого и обязательно придет к Анастасии на могилу.
20:04:30 04-06-2024
У нас кажется появилась новая "Наталья Дрожжина", как что-то, где-то, с кем-то из известных лиц происходит, сразу интервью/коммент/совет Ольги Орловой готов))) И со всеми-то она всегда на связи и вхожа ко всем)))
23:13:13 04-06-2024
Гость (20:04:30 04-06-2024) У нас кажется появилась новая "Наталья Дрожжина", как что-то... ну у вас помутнение знания об Оле, так что нет, вы нафантазировали