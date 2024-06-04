В Госдуме после скандала с Бузовой предложили ввести стандарт концертного костюма

Речь не идет об униформе, но ограничения на слишком уж откровенные образы решили проработать

04 июня 2024, 10:10, ИА Амител

Ольга Бузова на VK Fest в Уфе / Кадр: t.me/rahmadinurov

На массовых развлекательных мероприятиях, особенно с участием детей, недопустима демонстрация чрезмерно оголенных частей тела, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Николай Бурляев.

Напомним, 1 июня, в День защиты детей, певица и телеведущая Ольга Бузова выступила в откровенном боди на концерте в рамках VK Fest в Уфе. После критики она извинилась за свой полуголый вид.

"Пора с этим заканчивать и наводить порядок в шоу-бизнесе, они совсем уже распоясались", – заявил Бурляев.

Парламентарий после скандалов с Бузовой и Анастасией Ивлеевой предложил ввести необходимый минимальный дресс-код артиста на сцене, особенно если речь идет о массовом мероприятии и среди зрителей есть дети.