В Госдуме после скандала с Бузовой предложили ввести стандарт концертного костюма
Речь не идет об униформе, но ограничения на слишком уж откровенные образы решили проработать
04 июня 2024, 10:10, ИА Амител
На массовых развлекательных мероприятиях, особенно с участием детей, недопустима демонстрация чрезмерно оголенных частей тела, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Николай Бурляев.
Напомним, 1 июня, в День защиты детей, певица и телеведущая Ольга Бузова выступила в откровенном боди на концерте в рамках VK Fest в Уфе. После критики она извинилась за свой полуголый вид.
"Пора с этим заканчивать и наводить порядок в шоу-бизнесе, они совсем уже распоясались", – заявил Бурляев.
Парламентарий после скандалов с Бузовой и Анастасией Ивлеевой предложил ввести необходимый минимальный дресс-код артиста на сцене, особенно если речь идет о массовом мероприятии и среди зрителей есть дети.
"Речь не идет об униформе, конечно, нет, но ограничения на слишком уж откровенные образы нужны – они не только не соответствуют нашим морально-нравственным ценностям, но формируют у молодежи заведомо неправильную картину мира", – подчеркнул Бурляев.
10:20:26 04-06-2024
Давно уже пора запретить выступать на сцене в нижнем белье. На корпоративах, стриптиз клубах - пожалуйста, в чём хочешь. Д
10:33:54 04-06-2024
Гость (10:20:26 04-06-2024) Давно уже пора запретить выступать на сцене в нижнем белье. ... К Леоньтеву и группе НаНа вопросов не возникало. Моралфагов просто Бузова раздражает. И эта пляска была на ВК фест 16+. Или ты диточке в 16 глазки на все закрываешь?
10:40:58 04-06-2024
Гость (10:20:26 04-06-2024) Давно уже пора запретить выступать на сцене в нижнем белье. ... Правильно хиджаб или платье в пол + кокошник.
( в одном кокошнике запретить песнохорить.)
14:45:33 04-06-2024
Гость (10:20:26 04-06-2024) Давно уже пора запретить выступать на сцене в нижнем белье. ... Как показывает практика, и там докопаются. Вроде сакраментальная голая вечеринка была и частной, и закрытой. И что-то никому не помогло.
10:27:26 04-06-2024
Желательно заглянуть в тексты песен еще.
10:46:58 04-06-2024
Стас Пле (10:27:26 04-06-2024) Желательно заглянуть в тексты песен еще.... Начать с "Подмосковных вечеров" - Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня? ... Это как же женщину колбасит? Что она курит ?
13:13:39 04-06-2024
Гость (10:46:58 04-06-2024) Начать с "Подмосковных вечеров" - Что ж ты, милая, смотришь ... Она не курит, она просто косенькая и "сутуленькая".
10:41:51 04-06-2024
Да нормальная у нее опа
10:44:12 04-06-2024
ничосе Голенька раскабанела.
ей бы балахон в пол носить надо, а не вот это вот всё.
11:09:25 04-06-2024
Элен без ребят (10:44:12 04-06-2024) ничосе Голенька раскабанела. ей бы балахон в пол носить ...
Мизулина, зависть тебя не красит
11:14:40 04-06-2024
Народ не видел женщин на пляже. В бане. В аквапарке? Мозги отсохли совсем.
13:16:37 04-06-2024
Гость (11:14:40 04-06-2024) Народ не видел женщин на пляже. В бане. В аквапарке? Мозги о... Вас уже в женскую баню запускают?
15:49:10 04-06-2024
Гость (13:16:37 04-06-2024) Вас уже в женскую баню запускают?... А Вам женщин не удалось в трусах увидеть в жизни?
11:42:56 04-06-2024
Какое непреодолимое желание ограничений и цензуры. Всех бы в одно одеть - вот бы радости было.
12:19:17 04-06-2024
Может прошще ввести ограничение на бузову? убрать ее с эфиров. пусть поголодает, саморазвитием займется, поумнеет может. Заодно другим неповадно будет повторять...
12:54:05 04-06-2024
Гость (12:19:17 04-06-2024) Может прошще ввести ограничение на бузову? убрать ее с эфиро... А в чем проблема-то? Признайте ее иноагентом, и все. Не будет ни эфиров, ни концертов. Факта финансирования сейчас не нужно, достаточно сказать, что она под влиянием Запада. А с этим, мне кажется, проблем нет.
12:52:17 04-06-2024
Да-да-да. Запретим чуждый никаб, введем свой. Надо вообще худсоветы, или как их там раньше называли, возродить. До выхода на сцену согласовываем тексты песен, наряды, движения. История развивается по спирали)
13:26:02 04-06-2024
Конечно надо соизмерять где ты выступаешь, перед детьми не надо напоказ показывать свои оголенные телеса, в баньке на кооперативе, пожалуйста ,пусть оголяется, мужики это заценят, Бузова одинокая, не знает куда свои прелести приспособить))
14:44:29 04-06-2024
Гость (13:26:02 04-06-2024) Конечно надо соизмерять где ты выступаешь, перед детьми не н... А она вроде перед детьми и не выступала. А ежели там стояло 16+, то все вопросы к родителям, нет?) Это как на спектакль 18+ тащить ребенка, а потом орать, что там не то показывают.
14:07:48 04-06-2024
Сцена это не пляж и не баня, а если ничем кроме "прелестей" выставленных на всеобщее обозрение выделится нечем, то иди работать стриптиз.
16:34:06 04-06-2024
Чем ниже уровень интеллекта, тем выше желание все запретить. Потому что все вокруг непонятно и страшно. И страшно непонятно.
23:20:37 04-06-2024
Гость (16:34:06 04-06-2024) Чем ниже уровень интеллекта, тем выше желание все запретить.... ну вот у вас такой уровень, что очевидные вещи не понимаете