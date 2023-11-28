Орнелла Мути заявила, что хотела бы поработать в России

По словам актрисы, она приехала в страну по работе, но иногда делала это по любви

28 ноября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Итальянская актриса Орнелла Мути, прилетевшая в Россию, рассказала о том, что хочет поработать в стране. Ее слова передает Пятый канал.



Мути примет участие в театрально-музыкальной постановке "Бетховен – героическая жизнь гения".

Актриса рассказала, что хочет поработать в российском кино, а также отметила, что приезжает сюда не только по работе, но еще и по любви. Она также отметила, что выступала в кремлевском дворце на русском языке.

Отмечается, что в постановке "Бетховен – героическая жизнь гения" Орнелла Мути получила главную роль и будет зачитывать письма Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете.