Орнелла Мути заявила, что хотела бы поработать в России
По словам актрисы, она приехала в страну по работе, но иногда делала это по любви
28 ноября 2023, 19:45, ИА Амител
Итальянская актриса Орнелла Мути, прилетевшая в Россию, рассказала о том, что хочет поработать в стране. Ее слова передает Пятый канал.
Мути примет участие в театрально-музыкальной постановке "Бетховен – героическая жизнь гения".
Актриса рассказала, что хочет поработать в российском кино, а также отметила, что приезжает сюда не только по работе, но еще и по любви. Она также отметила, что выступала в кремлевском дворце на русском языке.
Отмечается, что в постановке "Бетховен – героическая жизнь гения" Орнелла Мути получила главную роль и будет зачитывать письма Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете.
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