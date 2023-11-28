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Орнелла Мути заявила, что хотела бы поработать в России

По словам актрисы, она приехала в страну по работе, но иногда делала это по любви

28 ноября 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Итальянская актриса Орнелла Мути, прилетевшая в Россию, рассказала о том, что хочет поработать в стране. Ее слова передает Пятый канал

Мути примет участие в театрально-музыкальной постановке "Бетховен – героическая жизнь гения".

Актриса рассказала, что хочет поработать в российском кино, а также отметила, что приезжает сюда не только по работе, но еще и по любви. Она также отметила, что выступала в кремлевском дворце на русском языке.

Отмечается, что в постановке "Бетховен – героическая жизнь гения" Орнелла Мути получила главную роль и будет зачитывать письма Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете.

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Комментарии 5

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Гость

19:51:21 28-11-2023

Замечательная актриса! Великолепно сыграла в фильме Кустурицы "По млечному пути".

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Гость

09:55:34 29-11-2023

Гость (19:51:21 28-11-2023) Замечательная актриса! Великолепно сыграла в фильме Кустуриц... нет, не зря все же над писаками провинциальных сми все смеются.

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Гость

20:02:47 28-11-2023

На Тансмаше требуются работники. И в военкомате тоже есть предложения.

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Гость

07:30:39 29-11-2023

по любви --- как она не боится, что украинские нацики обидятся

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Гость

09:19:23 29-11-2023

Гость (19:51:21 28-11-2023) Замечательная актриса! Великолепно сыграла в фильме Кустуриц... Может - Мо́ника Беллу́ччи ?

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