Орнитолог рассказал, когда в город прилетают "славные пташки" чечетки
В городе чечетки в основном питаются семенами берез
26 февраля 2024, 11:00, ИА Амител
Орнитолог Алексей Яновский рассказал "КП-Новосибирск", что за маленькие птицы с красной "кепкой" на голове прилетели в город на короткую зимовку.
Яновский отметил, что многие виды зимующих в Сибири певчих птиц с осени до весны кочуют в пределах больших территорий и могут залетать в города.
"Чечетки славные пташки. Они мелодично, тихо щебечут, перекликаясь в небольших группах сородичей. Кормятся семенами высоких трав, таких как крапива, полынь, репейник", – рассказал эксперт.
В городе чечетки в основном питаются семенами берез, которые находят в прошлогодних сережках на ветках деревьев или в снегу.
"Чечетки могут гостить до апреля. Они улетят, когда растает снег и семена берез станут невидимыми на почве", – уточнил орнитолог.
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