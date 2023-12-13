Свиристели прилетели. Задорные птицы с хохолком заполонили Барнаул

Очаровательные птахи атаковали деревья рябин в столице края

13 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Свиристели в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Свиристели прилетели, жди морозов и метели! Эта примета не обманывает. Вот уже почти неделю в Барнауле стоят трескучие морозы, и выходить на улицу без особой причины не тянет. Чего не скажешь о задорных птицах с хохолком – свиристелях. Как сообщают читатели amic.ru, стаи птиц в разных частях Барнаула облюбовали деревья калины и рябины. Они с удовольствием клюют замороженную ягоду и звонко щебечут. Ну, зима точно пришла.

По примете – если прилетели свиристели, зима полноценно вступила в свои права. Кстати, свиристели не являются перелётными птицами, они кочуют на небольшие расстояния.

Подловила красивых птиц наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина.