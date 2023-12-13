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Свиристели прилетели. Задорные птицы с хохолком заполонили Барнаул

Очаровательные птахи атаковали деревья рябин в столице края

13 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Свиристели в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Свиристели прилетели, жди морозов и метели! Эта примета не обманывает. Вот уже почти неделю в Барнауле стоят трескучие морозы, и выходить на улицу без особой причины не тянет. Чего не скажешь о задорных птицах с хохолком – свиристелях. Как сообщают читатели amic.ru, стаи птиц в разных частях Барнаула облюбовали деревья калины и рябины. Они с удовольствием клюют замороженную ягоду и звонко щебечут. Ну, зима точно пришла.

По примете – если прилетели свиристели, зима полноценно вступила в свои права. Кстати, свиристели не являются перелётными птицами, они кочуют на небольшие расстояния.

Подловила красивых птиц наш фотокорреспондент Екатерина Смолихина.

Барнаул фоторепортажи Птицы

Комментарии 10

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Гость

08:45:15 13-12-2023

Ну всё, теперь автомобили не паркуйте под ранетками и рябиной. А то эти твари где ягоду клюют, там и испражняются. И если их навоз своевременно с машины не убрать и её не помыть, лак слезет в местах куда попадали какули, однозначно. Проверено на собственном авто.

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Гость

13:12:32 13-12-2023

Гость (08:45:15 13-12-2023) Ну всё, теперь автомобили не паркуйте под ранетками и рябино... Сколько злобы в человеческой твари

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Гость

12:42:06 14-12-2023

Гость (13:12:32 13-12-2023) Сколько злобы в человеческой твари... Ну бомбит человека) обгадили ему его лимузель ) потом отойдет наверно)

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Элен без ребят

10:55:56 14-12-2023

Гость (08:45:15 13-12-2023) Ну всё, теперь автомобили не паркуйте под ранетками и рябино... это же кем надо было родится, чтобы такое писать? да чтобы тебе это корыто с болтами голуби загадили!

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Гость

09:01:55 13-12-2023

Это очень плохо, что свирители так рано прилетели в город. Это означает, что запасов дикорастущих ягод рябины, калины, мелких ранеток за пределами городской черты в этом году мало, а значит, много птиц не переживёт зиму...

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Гость

10:34:27 13-12-2023

Гость (09:01:55 13-12-2023) Это очень плохо, что свирители так рано прилетели в город. Э... Да и у нас после бури много ягод сбило ветром(

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гость

12:54:16 13-12-2023

свиристели прилетели ещё в конце октября

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Гость

16:09:19 13-12-2023

Человеко- зверь оставил диких животных , зверей и птиц без прокорма , выгребя из лесных закромов ягоды , орехи , гриби без остатка ( всё нажраться ( нахапаться ) не может )

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Гость

16:33:50 13-12-2023

2 последние зимы ни свиристелей ни снегирей в городе не было, ранетки и рябина до следующего лета висели, черные уже.

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Элен без ребят

10:58:08 14-12-2023

как хорошо, что вернулись эти милые толстуны)) года два их не было, да? все ранетки и рябины черные стояли.

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