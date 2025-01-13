Ортопед рассказал, чем грозит сидячий образ жизни

Гиподинамия является проблемой современности

13 января 2025, 10:04, ИА Амител

Фото: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни приводят к заболеваниям костей и ускоренному износу всего организма. Как сообщает "360", об этом рассказал врач ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

По его словам, гиподинамия является бичом современности. Отсутствие нагрузок ведет к целому ряду последствий для тела человека.

"Это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", – рассказал врач.

Он отметил, что в последнее время все чаще к ортопедам стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушениями осанки и артритом суставов, которые развиваются из-за сидячей работы и малоподвижного образа жизни.