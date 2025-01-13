Ортопед рассказал, чем грозит сидячий образ жизни
Гиподинамия является проблемой современности
13 января 2025, 10:04, ИА Амител
Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни приводят к заболеваниям костей и ускоренному износу всего организма. Как сообщает "360", об этом рассказал врач ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.
По его словам, гиподинамия является бичом современности. Отсутствие нагрузок ведет к целому ряду последствий для тела человека.
"Это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам", – рассказал врач.
Он отметил, что в последнее время все чаще к ортопедам стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушениями осанки и артритом суставов, которые развиваются из-за сидячей работы и малоподвижного образа жизни.
11:55:25 13-01-2025
А еще грозит ишиазом и воспалением седалищного нерва из-за постоянного сдавливания при сидении. Нога отсегивается и боли дикие. Излечивается за много месяцев. Для профилактики сидите регулярно в позе лотоса, этим растягивается грушевидная мышца, которая перестает зажимать седалищный нерв.
12:53:23 13-01-2025
Гость (11:55:25 13-01-2025) А еще грозит ишиазом и воспалением седалищного нерва из-за п... Блин! Ну тебя со своими советами! Послушалась, села в позу лотоса, ногу свело.
13:39:43 13-01-2025
Гость (11:55:25 13-01-2025) сидите регулярно в позе лотоса если я сяду в эту позу. уже не выйду из нее))
14:21:28 13-01-2025
Гость (13:39:43 13-01-2025) если я сяду в эту позу. уже не выйду из нее))... Тогда более легкий вариант. Сесть на стул. Одна нога как обычно вниз, стоит на полу, лодыжку второй ноги положить на колено первой, наклоняться вперед, тянуть голень второй ноги на себя.
12:18:48 13-01-2025
сидение за компьютером или телефоном грозит параличом рук, слепотой в старости и болезнью альцгеймера
14:22:01 13-01-2025
Гость (12:18:48 13-01-2025) сидение за компьютером или телефоном грозит параличом рук, с... и неминуемой смертью не более чем через 100 лет :). Как и после поедания огурцов.
15:04:35 13-01-2025
А жить вообще вредно. от нее все умирают.