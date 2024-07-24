Срок ремонта по ОСАГО предложили увеличить в полтора раза

Дилеры, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей

24 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Сотрудник автосервиса / Фото: standret / freepik.com

В Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по полисам ОСАГО с 30 до 45 дней, пишет "Парламентская газета".

Авторы законопроекта отметили, что в условиях санкций дилеры, станции техобслуживания и страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей.

В правительстве РФ инициативу поддержали, но предложили доработать: например, страховщики должны предъявлять документальное подтверждение невозможности ремонта в течение 30 дней, а продлить срок ремонта можно до 45 дней только из-за отсутствия запчастей.