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Срок ремонта по ОСАГО предложили увеличить в полтора раза

Дилеры, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей

24 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Сотрудник автосервиса / Фото: standret / freepik.com
Сотрудник автосервиса / Фото: standret / freepik.com

В Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по полисам ОСАГО с 30 до 45 дней, пишет "Парламентская газета".

Авторы законопроекта отметили, что в условиях санкций дилеры, станции техобслуживания и страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей.

В правительстве РФ инициативу поддержали, но предложили доработать: например, страховщики должны предъявлять документальное подтверждение невозможности ремонта в течение 30 дней, а продлить срок ремонта можно до 45 дней только из-за отсутствия запчастей.

"Дефицит запчастей связан с тем, что достаточно много производителей автомобилей ушли с российского рынка в одностороннем порядке", – ранее пояснил один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Кутепов.

Сотрудник ГИБДД оформляет протокол / Фото: amic.ru

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