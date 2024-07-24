Срок ремонта по ОСАГО предложили увеличить в полтора раза
Дилеры, станции техобслуживания и страховщики столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей
24 июля 2024, 13:20, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект об увеличении срока ремонта автомобилей по полисам ОСАГО с 30 до 45 дней, пишет "Парламентская газета".
Авторы законопроекта отметили, что в условиях санкций дилеры, станции техобслуживания и страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей.
В правительстве РФ инициативу поддержали, но предложили доработать: например, страховщики должны предъявлять документальное подтверждение невозможности ремонта в течение 30 дней, а продлить срок ремонта можно до 45 дней только из-за отсутствия запчастей.
"Дефицит запчастей связан с тем, что достаточно много производителей автомобилей ушли с российского рынка в одностороннем порядке", – ранее пояснил один из авторов законопроекта, сенатор Андрей Кутепов.
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