ОСАГО не нужно? Какие изменения произойдут с автогражданкой и почему вырастут штрафы

ОСАГО отменяют, но штрафы за езду без обязательной страховки могут сильно вырасти

05 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Сотрудник ГИБДД оформляет протокол / Фото: amic.ru

При постановке автомобиля на учет в России не нужно будет предъявлять полис ОСАГО. На прошлой неделе поправки в закон о регистрации транспортных средств приняли в третьем чтении депутаты Госдумы, а 3 июля их поддержала верхняя палата парламента. Если документ подпишет президент, в силу он вступит 1 марта 2025 года и процедура регистрации упростится. Но только на первый взгляд, ведь это не значит, что водителям ОСАГО можно не оформлять: контроль за его отсутствие, наоборот, хотят усилить. Подробнее – в материале amic.ru.

Штрафы за отсутствие "автогражданки" остаются

С 1 марта 2025 года в ГАИ при постановке транспорта на государственный учет, а также при перерегистрации, связанной со сменой владельца, требовать полис ОСАГО, вероятно, не будут. По задумке разработчиков законопроекта, такие изменения снизят документную нагрузку на граждан и сотрудников МВД. Водители в социальных сетях сделали поспешные выводы, что теперь они смогут сэкономить на полисе "автогражданки". Однако мы вынуждены расстроить: это мнение ошибочное.

"Отмечу, закон еще в силу не вступил. Но в любом случае он не снимает с водителей обязанность по оформлению полиса ОСАГО. Если водитель двигается на автомобиле, на котором не оформлен полис ОСАГО, и его остановят сотрудники Госавтоинспекции, то в соответствии с частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ в отношении него составят административный материал. Размер штрафа составит 800 рублей", – объясняет начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.

Но это не значит, что автомобилист может дальше свободно колесить по дорогам. Сразу после выявления нарушения он обязан оформить полис ОСАГО. Сейчас сделать это можно даже без посещения страховой компании – через интернет.

Теоретически за отсутствие "автогражданки" повторный штраф могут выписать уже через несколько километров. Но на практике сотрудники ГАИ дают возможность устранить правонарушение: доехать до страховой или места следования, чтобы там водитель получил ОСАГО, говорит Александр Мороз.

В Российском союзе автостраховщиков подчеркивают: ОСАГО должен быть, даже когда машину только купили и водитель поехал на ней для регистрации ТС. Потому что по российскому законодательству без полиса на авто вообще нельзя передвигаться.

При этом сотрудник одной из страховых компаний в Барнауле Максим Кузнецов отмечает, что количество инспекторов ДПС на дороге сократилось, и если водитель без страховки пару раз за год попадается, штраф, который он заплатит, будет меньше, чем стоимость полиса. Его минимальная цена сейчас составляет порядка 8 тысяч рублей.

Поэтому инициативу, позволяющую исключить ОСАГО из списка документов для постановки на учет, считает "полнейшей глупостью". Он убежден, что фактически контроль за страхованием автогражданской ответственности исчезнет. И если законопроект заработает, число машин без полисов резко увеличится, а страдать в итоге будут законопослушные водители, говорит он.

"Требование предъявить полис ОСАГО при постановке на учет было хоть какой-то мерой принуждения. Многие через год по привычке полис продлевали. А если водителя изначально не заставили это сделать, на следующий год об ОСАГО он и не вспомнит. У меня есть серьезные опасения, что мы увидим рост числа автомобилистов, которые ездят без ОСАГО, и, как следствие, вырастет нагрузка на суды. Если ДТП произойдет по вине водителя без страховки, пострадавшей стороне придется подавать гражданский иск, чтобы добиваться взыскания ущерба", – выражает свою точку зрения Кузнецов.

Контроль за ОСАГО доверят камерам

Чтобы не допустить таких последствий, Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил штрафовать россиян за отсутствие ОСАГО по госномеру через дорожные камеры. Соответствующие обращения страховщики направили в МВД, Центробанк и Министерство финансов, сообщает autonews.ru. Как указано в документе, штраф можно будет оформить только один раз в сутки, но количество дней не ограничено. Потенциально в месяц водителей смогут штрафовать на 24 000 рублей (по 800 руб. 30 дней подряд).

Инициативу о штрафах за езду без ОСАГО могут рассмотреть уже в августе, сообщает "Деловой Петербург".

По данным портала autonews.ru, есть еще одна инициатива: штраф за отсутствие полиса ОСАГО хотят увеличить с 800 рублей до 5000. Якобы сейчас по этому вопросу идут обсуждения, пишет автомобильное издание. При этом в Минфине отмечают, что в их ведомство предложения увеличить штраф в 5-10 раз поступали многократно. Они же считают более правильным усилить контроль, в первую очередь – за счет введения проверки по камерам, отмечают "Известия".

Идея с камерами – хорошая, говорит Максим Кузнецов, но проблема в том, что таких современных комплексов, которые могут выявлять по номеру автомобиля наличие полиса ОСАГО, в нашем регионе нет. Эту информацию amic.ru подтвердили в центре автоматизированной фиксации нарушений ПДД ГАИ ГУ МВД по Алтайскому краю. И до конца 2024 года они не поступят. Всего в крае на сегодняшний день 196 автоматических комплексов: 180 стационарных, 12 передвижных (в боксах) и четыре мобильных специальных технических средства.

По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), доля водителей без ОСАГО составляет примерно 8-9% от 40 млн автомобилистов, которые сейчас передвигаются по дорогам. В 2023 году доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев составила около 10%.