Осенний призыв пройдет во всех регионах России

Срок службы не изменится

29 сентября 2023, 14:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Осенний призыв на службу в армию в России начинается с 1 октября. Он пройдет во всех регионах, включая новые, рассказали в Генштабе.

Исключениями из списка станут территории Крайнего Севера и приравненные к ним. Здесь на срочную службу мужчины призываются с 1 ноября по 31 декабря.

Также представители Генштаба заявили о том, что срок срочной службы в России не изменится. Он по-прежнему будет составлять 12 месяцев.

Ранее в Минобороны рассказали, будут ли отправлять призывников на СВО.