Осенний призыв пройдет во всех регионах России
Срок службы не изменится
29 сентября 2023, 14:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Осенний призыв на службу в армию в России начинается с 1 октября. Он пройдет во всех регионах, включая новые, рассказали в Генштабе.
Исключениями из списка станут территории Крайнего Севера и приравненные к ним. Здесь на срочную службу мужчины призываются с 1 ноября по 31 декабря.
Также представители Генштаба заявили о том, что срок срочной службы в России не изменится. Он по-прежнему будет составлять 12 месяцев.
Ранее в Минобороны рассказали, будут ли отправлять призывников на СВО.
15:46:31 29-09-2023
Суеты много с этим "праздником жизни" видимо желаюжих как никогда ???
21:53:58 29-09-2023
Гость (15:46:31 29-09-2023) Суеты много с этим "праздником жизни" видимо желаюжих как ни... А в чем суета? Обычное объявление, как всегда. Суету вы наводите. Только вопрос - по чьему заказу?