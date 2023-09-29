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Осенний призыв пройдет во всех регионах России

Срок службы не изменится

29 сентября 2023, 14:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Осенний призыв на службу в армию в России начинается с 1 октября. Он пройдет во всех регионах, включая новые, рассказали в Генштабе.

Исключениями из списка станут территории Крайнего Севера и приравненные к ним. Здесь на срочную службу мужчины призываются с 1 ноября по 31 декабря.

Также представители Генштаба заявили о том, что срок срочной службы в России не изменится. Он по-прежнему будет составлять 12 месяцев.

Ранее в Минобороны рассказали, будут ли отправлять призывников на СВО.

призыв в армию

Комментарии 2

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Гость

15:46:31 29-09-2023

Суеты много с этим "праздником жизни" видимо желаюжих как никогда ???

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Гость

21:53:58 29-09-2023

Гость (15:46:31 29-09-2023) Суеты много с этим "праздником жизни" видимо желаюжих как ни... А в чем суета? Обычное объявление, как всегда. Суету вы наводите. Только вопрос - по чьему заказу?

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