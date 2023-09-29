С 1 октября в России стартует осенний призыв в армию

29 сентября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: amic.ru

Новобранцы в рамках осеннего призыва в российскую армию не будут направлены в новые регионы РФ или на специальную военную операцию, сообщает РИА Новости.

По словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянского, все призывники будут направлены для прохождения военной службы на территории России.

"Не будут направляться в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия в выполнении задач специальной военной операции", – подчеркнул Цимлянский.

Также он заявил, что Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.