В Минобороны ответили, будут ли призывников отправлять на СВО
С 1 октября в России стартует осенний призыв в армию
29 сентября 2023, 13:41, ИА Амител
Новобранцы в рамках осеннего призыва в российскую армию не будут направлены в новые регионы РФ или на специальную военную операцию, сообщает РИА Новости.
По словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянского, все призывники будут направлены для прохождения военной службы на территории России.
"Не будут направляться в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия в выполнении задач специальной военной операции", – подчеркнул Цимлянский.
Также он заявил, что Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.
13:44:06 29-09-2023
Хорошо, но кто не верит, пока воздержится приезжать. До выборов наверное, вдруг что изменится
13:58:20 29-09-2023
А призывников там и близко быть не должно.Зелёные пацаны без военной специальности,без военного опыта против матёрого врага?Там должны быть спецы, закалённые в разных переделках,знающие что почём и изъявившие желание воевать .Они должны иметь хорошую зарплату и щедрые гарантии от государства.Вот эта сила сможет там что то.
14:10:19 29-09-2023
Про это уже старший говорил. Не помню в каком году это было.
15:00:41 29-09-2023
Афиноген (13:58:20 29-09-2023) А призывников там и близко быть не должно.Зелёные пацаны без... А получается не так. Выше новость - погиб парень, учился на каменщика. Раньше писали про учителя истории, был мобилизован в первую волну, тоже погиб
15:12:09 29-09-2023
Гость (15:00:41 29-09-2023) А получается не так. Выше новость - погиб парень, у... Мобилизация и срочная служба - разные вещи.
15:48:23 29-09-2023
Афиноген (13:58:20 29-09-2023) А призывников там и близко быть не должно.Зелёные пацаны без... Твои бы слова, да генералиссимусу а уши...
22:02:47 01-10-2023
Афиноген (13:58:20 29-09-2023) А призывников там и близко быть не должно.Зелёные пацаны без... Регулярная армия где раз набор уже запаса идёт?
14:54:03 29-09-2023
А мы, наивные, всё верим...
15:50:23 29-09-2023
Гость (14:54:03 29-09-2023) А мы, наивные, всё верим...... "Я ждала и верила, думала рожу. А пошла проверилась ...."
17:12:20 29-09-2023
Все верно, сейчас срочники, через пол года пройдут обучение и смогут подписать контракт и будут не срочниками, а контрактниками.