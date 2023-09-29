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В Минобороны ответили, будут ли призывников отправлять на СВО

С 1 октября в России стартует осенний призыв в армию

29 сентября 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Новобранцы в рамках осеннего призыва в российскую армию не будут направлены в новые регионы РФ или на специальную военную операцию, сообщает РИА Новости.

По словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимира Цимлянского, все призывники будут направлены для прохождения военной службы на территории России.

"Не будут направляться в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия в выполнении задач специальной военной операции", – подчеркнул Цимлянский.

Также он заявил, что Генеральный штаб ВС РФ не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Генштабе РФ рассказали о дополнительной мобилизации

Ситуацию прокомментировал контр-адмирал Владимир Цимлянский
НОВОСТИОбщество
Армия призыв в армию

Комментарии 10

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Гость

13:44:06 29-09-2023

Хорошо, но кто не верит, пока воздержится приезжать. До выборов наверное, вдруг что изменится

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Афиноген

13:58:20 29-09-2023

А призывников там и близко быть не должно.Зелёные пацаны без военной специальности,без военного опыта против матёрого врага?Там должны быть спецы, закалённые в разных переделках,знающие что почём и изъявившие желание воевать .Они должны иметь хорошую зарплату и щедрые гарантии от государства.Вот эта сила сможет там что то.

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Гость

14:10:19 29-09-2023

Про это уже старший говорил. Не помню в каком году это было.

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Гость

15:00:41 29-09-2023

Афиноген (13:58:20 29-09-2023) А призывников там и близко быть не должно.Зелёные пацаны без... А получается не так. Выше новость - погиб парень, учился на каменщика. Раньше писали про учителя истории, был мобилизован в первую волну, тоже погиб

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Гость

15:12:09 29-09-2023

Гость (15:00:41 29-09-2023) А получается не так. Выше новость - погиб парень, у... Мобилизация и срочная служба - разные вещи.

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Гость

15:48:23 29-09-2023

Афиноген (13:58:20 29-09-2023) А призывников там и близко быть не должно.Зелёные пацаны без... Твои бы слова, да генералиссимусу а уши...

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Я

22:02:47 01-10-2023

Афиноген (13:58:20 29-09-2023) А призывников там и близко быть не должно.Зелёные пацаны без... Регулярная армия где раз набор уже запаса идёт?

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Гость

14:54:03 29-09-2023

А мы, наивные, всё верим...

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Из серии

15:50:23 29-09-2023

Гость (14:54:03 29-09-2023) А мы, наивные, всё верим...... "Я ждала и верила, думала рожу. А пошла проверилась ...."

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Гость

17:12:20 29-09-2023

Все верно, сейчас срочники, через пол года пройдут обучение и смогут подписать контракт и будут не срочниками, а контрактниками.

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