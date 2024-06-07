Как показывает практика, на этапе заключения договора обе стороны настолько сильно заинтересованы в успешной сделке, что упускают многие детали

07 июня 2024, 08:31, ИА Амител

Ключи в руке / Фото: pixabay.com

На что обратить внимание при заключении договора аренды недвижимости и его расторжении? Об этом в эфире Business FM* Барнаул рассказала эксперт по работе с проблемными активами Мария Куренкова.

Как показывает практика, на этапе заключения договора обе стороны настолько сильно заинтересованы в успешной сделке, что упускают многие детали соглашения. У каждого участника создается мнимое ощущение того, что согласовать изменения условий сделки успешно получится позже в любой момент. Но это не так. В конечном счете наибольшее количество споров связано с разделами договора: "Арендная плата" и "Порядок расторжения договора".

"Заключение договора аренды осложняется невозможностью точно спрогнозировать, как быстро будет развиваться компания и как скоро придется переехать из выбранного офиса. Нередки случаи, когда сменить помещение необходимо раньше, чем планировалось, а расторжение договора аренды в одностороннем порядке может не только занимать месяцы, но и вовсе не случиться. Владелец помещения в таких ситуациях не готов на уступки, так как не хочет терять арендный платеж", – подчеркнула Куренкова.

Таким образом, арендаторы выезжают из офиса, наивно полагая, что арендные платежи не будут начисляться. В результате подобные случаи перерастают в судебные споры, в которых суд зачастую встает на сторону владельца помещения.

Владельцы же помещений, особенно только начинающие свой путь, при заключении договоров с крупными арендаторами легкомысленно подходят к его условиям, также надеясь, что смогут внести изменения позже.

"Например, договоры аренды у так называемых "якорных арендаторов" очень жесткие, статичные, долгосрочные, зачастую предусматривающие длительные арендные каникулы и исключающие любые возможности повышения размера арендного платежа", – сказала специалист.

По этой причине необходимо внимательно изучать договор аренды и лишь при достижении компромисса по всем условиям заключать его, понимая все тонкости исполнения соглашения.

* Business FM ("Бизнес ФМ")