Осколок мины спас от рака легкого бойца СВО из Алтайского края
Сейчас мужчина планирует вернуться в зону боевых действий
03 июля 2025, 15:20, ИА Амител
В Алтайском краевом онкологическом диспансере прооперировали бойца СВО, у которого в легком, пораженном раковой опухолью, два года находился осколок мины.
Осколочное ранение Владимир из Быстроистокского района получил в 2023 году в селе Работино Запорожской области. Его отправили на реабилитацию в центральный военный госпиталь Вишневского в Сергиевом Посаде, но там осколок убирать не стали.
"С инородным телом небольшого размера в легком в целом можно жить. Но у таких людей высок риск гнойно-септических заболеваний. Там, где другой чуть переохладился без последствий, человек с инородным телом в легком практически гарантированно получит ОРВИ или пневмонию", - рассказал врач, оперировавший пациента, торакальный хирург алтайского онкодиспансера Владимир Пивоваров.
Так и случилось: во время отпуска Владимира стала беспокоить сильная одышка даже при незначительной нагрузке. Обследование выявило пневмонию и опухоль рядом с осколком.
Пролечив воспаление легких, врачи перевели мужчину в краевой онкодиспансер. Там Владимира первым делом мотивировали бросить курить и "подтянули" перед операцией функциональные показатели легких.
В момент поступления показатели были на 50% ниже по сравнению с параметрами работы у здоровых некурящих людей. Но буквально через пять дней на контрольной спирографии врачи увидели, что параметры поднялись на 25%.
"Приехав к нам, он без остановок и без одышки не мог подняться по лестнице на четвертый этаж. А накануне операции уже делал это без проблем", - отметил Владимир Пивоваров.
Согласно установленным клиническим стандартам врач удалил пациенту треть легкого - теперь у него в организме ни опухоли, ни осколка, который помог обнаружить опухоль.
Кстати, хирурги оставили осколок себе на память – хранится в тайном месте, аккуратно завернутый в марлечку.У пациента - первая стадия рака. Статистическая пятилетняя выживаемость - около 80%. Но если мужчина не закурит вновь, то прогноз у него и вовсе благоприятный.
По словам медиков, функционально мужчина будет жить, практически не замечая разницы до и после операции.
Догуляв отпуск и больничный, Владимир собирается вернуться в зону СВО. Там ему предстоит пройти специальную комиссию.
21:35:42 03-07-2025
Так этот осколок и стал причиной опухоли