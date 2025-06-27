Подвиг Героя России с Алтая Олега Шипицина стал основой для графической новеллы

Мужчина погиб 18 марта 2022 года в бою под Мариуполем

27 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Графическая новелла / Центр патриотического воспитания Университета "Синергия"

Подвиг Героя России из Алтайского края Олега Шипицина стал основой для графической новеллы в рамках проекта "Герои спецоперации".

Студенты и преподаватели факультета анимации Университета "Синергия" создали 66 графических новелл, посвященные подвигам военнослужащих, которые получили звания Героев России. Новые работы стали продолжением проекта "Герои спецоперации", созданного Центром патриотического воспитания Университета "Синергия" совместно с Минобороны РФ, Минпросвещения РФ и Российским обществом "Знание" в год начала СВО.

Графическая новелла / Центр патриотического воспитания Университета "Синергия"

Олег Шипицин родился 17 июля 1974 года в Республике Коми. Вырос в Рубцовске. После окончания срочной службы подписал контракт и продолжил службу. Участник гражданской войны в Таджикистане и Второй чеченской войны. В 2021 году служил в российских миротворческих частях в Нагорном Карабахе. С 24 февраля 2022 года в составе 810-й отдельной бригады морской пехоты участвовал в СВО.



Погиб 18 марта 2022 года в бою под Мариуполем. Оказался в окружении, шансов выйти из которого, не попав в плен, уже не было. Мужчина подпустил ближе врагов и взорвал себя гранатой, уничтожив при этом и противников. 11 апреля похоронен в селе Косиха Алтайского края.



Указом Президента РФ от 5 июля 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Олегу Шипицину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).В декабре 2022 года в честь Героя России Олега Шипицина выпустили почтовую марку.

Летом 2023 года в Рубцовске открыли мемориальную доску для увековечения памяти Олега Шипицина. Также на доме нарисовали огромный мурал с портретом военнослужащего.

В июле 2024 года в Госдуме предложили изобразить на деньгах освобожденные города и героев СВО. В частности, на аверсе монет номиналом пять и десять рублей - портреты Олега Шипицина, Владимира Жоги, Адама Хамхоева и других.