Сибирячка судится с врачами из-за удаления глаза после слов "это пройдет"

Первые дорогостоящие уколы женщина оплатила сама, а когда начали делать бесплатные по квоте, врачи решили поменять препарат

21 августа 2023, 18:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Новосибирска судится с врачами государственной больницы из-за потери левого глаза, пишет "КП-Новосибирск".

Зрение у женщины испортилось в 2016 году в возрасте 59-лет: в левом глазу появились неприятные ощущения. В частной клинике поставили диагноз "ВМД влажная форма" и направили в больницу, где прописали дорогостоящие уколы.

ВМД влажная форма – это возрастная макулярная дегенерация в прогрессирующей стадии. За макулой глаза начинают разрастаться новые кровеносные сосуды. Влажная форма говорит об уже критической ситуации. Лечение - уколы, разрушающие белок, от которого сосуды и растут.

"Зрение начало выравниваться. В декабре 2017 году мне сменили больницу. И сказали, что надо немедленно снова ставить уколы", - рассказала женщина.

В новой государственной больнице врач тоже прописал дорогостоящий препарат - 100 тысяч рублей за первые три укола женщине пришлось оплатить самой, а на оставшиеся уколы дали квоту. И когда начались процедуры, которые должны стать бесплатными, препарат решили поменять.

"Начались головные боли и ощущение “желтого тумана”. Врач сказала: “Не волнуйтесь, это пройдет через час”", - вспоминает сибирячка.

После второго укола этим препаратом ночью внезапно возникла боль в левом глазе. Женщина перестала им видеть.

Утром сибирячку доставили в больницу, через три дня сделали первую операцию. Потом провели еще три операции, после которых появились боли внутри глаза. В октябре 2019 года левый глаз удалили и заменили искусственным.

"Имплант не прижился, у меня пошел свищ в глазу. Я пришла к врачам с плохим зрением, а ушла вообще без глаза. В сентябре 2020 года имплант удалили, а протезы постоянно выпадали, мне было страшно пойти в магазин", - отметила женщина.

В частной клинике провели пластическую операцию, восстановили глазницу и заменили протез, чтобы не выпадал.

Сейчас сибирячка при помощи юриста планирует доказать, что смена препарата стала причиной потери зрения. Она уже заявила в суд иск на 1 млн рублей к врачам государственной больницы.