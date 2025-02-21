Ушел из жизни основатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов

Он был программным директором станции до 2023 года

21 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Андрей Михайлов / Фото: t.me/e_m_g_fm

На 54-м году жизни скончался создатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов, сообщает "Европейская медиагруппа".

"Андрей почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год был ведущим на "Эльдорадио". В 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил новый проект – "Дорожное радио", – говорится в сообщении.

Михайлов долгие годы занимал пост программного директора "Дорожного радио". В 2023 году он оставил должность, но продолжал работу в качестве консультанта.

Именно под его началом радиостанция стала лидером сначала в Санкт-Петербурге, а потом и на национальном рынке.