Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества

25 августа 2024, 06:19, ИА Амител

Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщает РИА Новости.

"Это произошло вечером в субботу при выходе из частного самолета", – пишут французские СМИ.

Отмечается, что Дуров, у которого есть французское гражданство, находился в списке разыскиваемых лиц. При этом ордер на его розыск активировали лишь во время посадки самолета.

Основателя Telegram поместили под стражу, ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как сообщили французские СМИ, Дурову "грозит до 20 лет тюрьмы".

Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сразу же после задержания Дурова направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram.