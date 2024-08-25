Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции
Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества
25 августа 2024, 06:19, ИА Амител
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщает РИА Новости.
"Это произошло вечером в субботу при выходе из частного самолета", – пишут французские СМИ.
Отмечается, что Дуров, у которого есть французское гражданство, находился в списке разыскиваемых лиц. При этом ордер на его розыск активировали лишь во время посадки самолета.
Основателя Telegram поместили под стражу, ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как сообщили французские СМИ, Дурову "грозит до 20 лет тюрьмы".
Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сразу же после задержания Дурова направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram.
07:23:26 25-08-2024
Просто очевидный показатель почему в нынешних реалиях разумным людям надо держаться подальше от европейских стран.
07:51:36 25-08-2024
Данаец (07:23:26 25-08-2024) Просто очевидный показатель почему в нынешних реалиях разумн... А к каким посоветуете страннпм держаться?
08:51:28 25-08-2024
Гость (07:51:36 25-08-2024) А к каким посоветуете страннпм держаться?... Странам (Т9)
14:44:11 25-08-2024
Гость (07:51:36 25-08-2024) А к каким посоветуете страннпм держаться?... России надо держаться - если ты русский по духу.
09:13:38 26-08-2024
Гость (14:44:11 25-08-2024) России надо держаться - если ты русский по духу.... А Вольфович его давно предупреждал!
09:34:13 25-08-2024
Был бы человек,а статья найдётся.Статья по терроризму,статья по наркотикам,статьи по жульничеству и мошенничеству.Срок-два раза по 10 лет без права переписки.
11:58:19 25-08-2024
Что заявил по этому поводу Апты Аллаудинов ?
13:24:59 25-08-2024
это цивилизованное демократическое задержание