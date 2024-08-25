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Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции

Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества

25 августа 2024, 06:19, ИА Амител

Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона
Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, сообщает РИА Новости.

"Это произошло вечером в субботу при выходе из частного самолета", – пишут французские СМИ.

Отмечается, что Дуров, у которого есть французское гражданство, находился в списке разыскиваемых лиц. При этом ордер на его розыск активировали лишь во время посадки самолета.

Основателя Telegram поместили под стражу, ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Как сообщили французские СМИ, Дурову "грозит до 20 лет тюрьмы".

Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сразу же после задержания Дурова направил обращение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения основателя Telegram.

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НОВОСТИОбщество

скандалы Франция
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Комментарии 8

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Данаец

07:23:26 25-08-2024

Просто очевидный показатель почему в нынешних реалиях разумным людям надо держаться подальше от европейских стран.

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Гость

07:51:36 25-08-2024

Данаец (07:23:26 25-08-2024) Просто очевидный показатель почему в нынешних реалиях разумн... А к каким посоветуете страннпм держаться?

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Гость

08:51:28 25-08-2024

Гость (07:51:36 25-08-2024) А к каким посоветуете страннпм держаться?... Странам (Т9)

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Гость

14:44:11 25-08-2024

Гость (07:51:36 25-08-2024) А к каким посоветуете страннпм держаться?... России надо держаться - если ты русский по духу.

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Гость

09:13:38 26-08-2024

Гость (14:44:11 25-08-2024) России надо держаться - если ты русский по духу.... А Вольфович его давно предупреждал!

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Гость

09:34:13 25-08-2024

Был бы человек,а статья найдётся.Статья по терроризму,статья по наркотикам,статьи по жульничеству и мошенничеству.Срок-два раза по 10 лет без права переписки.

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Апты уполномочен заявить

11:58:19 25-08-2024

Что заявил по этому поводу Апты Аллаудинов ?

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Элен без ребят

13:24:59 25-08-2024

это цивилизованное демократическое задержание

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