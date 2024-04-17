Павел Дуров рассказал Карлсону о развитии Telegram, давлении со стороны правительств разных стран и о свободе слова

17 апреля 2024, 12:35, ИА Амител

Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он поговорил о двух своих проектах, развитии Telegram, цензуре и давлении правительства. Amic.ru собрал главное из этой беседы.

О "ВКонтакте"

Интервью началось с рассказа Павла Дурова о своей жизни в России и в Италии. Предприниматель поведал о том, как его семья переехала в Италию, когда ему было четыре года. Затем с родителями он вернулся в Россию, потому что отец Дурова получил предложение о работе на кафедре Санкт-Петербургского государственного университета. В России Павел Дуров учился в школе, где преподавали шесть иностранных языков, рассказал он. Брат Павла, Николай Дуров, несколько раз подряд становился чемпионом мира на международных олимпиадах по математике и программированию и был лучшим учеником в своей школе, отметил создатель Telegram и ВК.

Из Италии Дуровым удалось привести IBM, и поэтому у них была возможность научиться программировать. В университете Павел Дуров создавал сайты для однокурсников, и в какой-то момент основал компанию "ВКонтакте", которая затем стала главной российской соцсетью.

"Я начал проект, когда мне был 21 год, я только окончил университет, и со временем он стал самой популярной социальной сетью в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане и множестве других постсоветских стран. Это потребовало больших усилий, в какой-то период я был единственным сотрудником компании – сам написал код, сделал дизайн, управлял серверами и отвечал на запросы в службу поддержки. Редко спал", – рассказал Дуров.

Затем компания выросла до 100 миллионов активных пользователей. Но в 2011-2012 годах в России у компании возникли проблемы. Российская оппозиция начала использовать ВК для организации протестов в стране. Правительство попросило Дурова закрыть эти сообщества, и он отказался.

Во время протестов на Украине правительство просило ВК предоставить личные данные организаторов митингов, и тогда Дуров снова отказался. И в конце года ему предложили выбор: либо начать выполнять требования правительства, либо продать свою долю в компании, уйти с должности гендиректора и уехать из страны. Дуров выбрал второй вариант, несмотря на то, что "в эту платформу было вложено много творчества, времени и усилий".

Такер Карлсон / Скриншот из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

О Telegram

Дуров опроверг мнение части американской элиты о том, что Telegram как-либо связан с российским правительством, и сказал, что эти слухи в том числе распространяют конкуренты, которые "тратят десятки миллиардов на маркетинг". Телеграм же сейчас не тратит на маркетинг вообще ничего, заявил Дуров. И они никогда не продвигали "Телеграм" на других социальных платформах.

"Весь наш рост является чисто органическим. И мы достигли показателя почти 900 миллионов пользователей, не тратя ничего на рекламу для продвижения "Телеграм", – отметил он.

По словам Дурова, идея "Телеграма" возникла у него, когда предприниматель еще жил в России, когда к нему домой приходил спецназ. Тогда Дуров понял, что безопасных средств связи у него нет, и все средства связи не зашифрованы.

"Я подумал, что было бы неплохо придумать приложение для обмена сообщениями с приличным шифрованием. И мой брат, будучи гением, смог создать этот стандарт шифрования, который мы используем до сих пор, с небольшими изменениями. Но идея пришла. Мой брат разработал основные принципы шифрования "Телеграм", я больше занимался пользовательским интерфейсом: как работает приложение, его функциями и так далее", – сказал Дуров.

Скриншот из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

О переездах

По словам Дурова, после отъезда из России они с братом пробовали открыть компанию в Берлине, Лондоне, Сингапуре, Сан-Франциско и так далее. Но в каждом из этих мест было много бюрократических препятствий, связанных в том числе с наймом иностранных программистов.

"В таких местах, как Германия, я получал ответ: "Нет, вы не можете нанимать людей из-за пределов ЕС. Вы должны сначала разместить объявление о вакансии в местной газете, журнале или где-то еще. И только если полгода не отвечает никто из инженеров – граждан Евросоюза и Германии, вам разрешено нанимать посторонних", – сказал Дуров.

В Сан-Франциско на Дурова напали после посещения сооснователя Твиттера Джека Дорси. Тогда трое крупных парней попытались отобрать у Дурова телефон, но ему удалось убежать. И США стали единственной страной, где на Дурова напали на улице, сказал он.

Кроме того, в Америке Дуров получил много "внимания" со стороны ФБР и служб безопасности.

"В прошлый раз, когда я был в Соединенных Штатах, я привез с собой инженера, который работает в Telegram, – и были попытки офицеров или агентов кибербезопасности его тайно нанять. Им было любопытно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Telegram на стороне клиента. Они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, которые он затем интегрировал бы в код Telegram, что в моем понимании послужило бы лазейками", – отметил Дуров.

Кроме того, каждый раз, когда Дуров приезжал в США, его встречало двое агентов ФБР, которые задавали вопросы о Telegram. По его словам, они хотели узнать подробности о соцсети и "наладить отношения". Это была "не лучшая рабочая среда", подчеркнул Дуров. И после этого он с командой переехал в ОАЭ и остался там. В стране их привлекли легкость ведения бизнеса, автоматическая выдача вида на жительства работникам, система налогообложения, отличная инфраструктура и политическая нейтральность государства.

"Это маленькая страна, которая хочет дружить со всеми. За все семь лет нашего пребывания здесь со стороны ОАЭ не было никакого давления на Telegram. Они меня очень поддерживали, очень помогали", – отметил Дуров.

Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

О давлении со стороны правительств и западных компаний

При этом за время пребывания в ОАЭ Telegram получил много запросов от правительств других государств, и часть из них касалась безопасности. В частности, речь шла и о группах людей, которые пропагандировали насилие, а также о террористах.

Но были и запросы, касающиеся цензуры и шпионажа. Так, после попытки захвата Капитолия 6 января 2021 года администрация Telegram получила письмо от конгрессмена от Демократической партии США. И он требовал, чтобы с ними поделились данными по "восстанию".

"Мы посоветовались с юристами, и они сказали: лучше проигнорируйте это. Но письмо казалось очень серьезным. В нем говорилось: если вы не выполните эту просьбу, вы нарушите Конституцию США, или что-то в этом роде. Ровно через две недели после этого мы получили еще одно письмо – от республиканской части Конгресса: если мы выдадим какие-либо данные по предыдущему запросу, мы нарушим Конституцию США. Итак, мы получили два письма, в которых говорилось: что бы мы ни делали, мы тем или иным образом нарушаем Конституцию США", – сказал Дуров.

На самое большое давление на Telegram оказывают Apple и Google. По словам Дурова, "эти две платформы могут подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне". И они дают ясно понять, что если Telegram не будет соблюдать правила, то его просто уберут из магазина приложений, и большая часть мира потеряет к нему доступ. При этом на компромисс Apple и Google не идут. И порой Telegram приходится удалять некоторый контент – по крайней мере, в той версии Telegram, которая распространяется через их платформы.

Такер Карлсон / Скриншот из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

О свободе слова

Павел Дуров отметил, что Telegram использовался оппозицией в разных странах и был "инструментом для выражения их позиции". Однако в Telegram свою позицию могут выражать и правящие партии, и их сторонники. То есть принцип свободы слова применяется ко всем в равной мере, подчеркнул Дуров. Таким образом, администрация Telegram становится непредвзятой, не хочет иметь геополитическую ориентацию и "выбирать победителя ни в одной из этих политических битв".

"Дело не в том, что мы болеем за оппозицию или правящую партию. Дело не в том, что нам все равно. Но мы считаем важным иметь платформу, которая нейтральна ко всем голосам. Потому что мы верим, что конкуренция различных идей может привести к прогрессу и лучшему миру для всех. Мы считаем, что человечеству нужна такая нейтральная платформа, как Telegram, которая уважала бы частную жизнь и свободу людей", – подчеркнул бизнесмен.

О бизнесе

Дуров рассказал Карлсону, что они решили не получать деньги от фондов, потому что стремились быть независимыми и знали, что "наша миссия и наши цели не обязательно совпадают с целями фондов, которые могли бы в нас инвестировать". К тому же Дуров заверил, что никогда не ставил себе цель получить как можно больше денег.

"Десять лет назад у меня на банковском счету или в биткойнах было несколько сотен миллионов долларов. У меня нет ни самолетов, ни яхт – это не мой образ жизни. Мне нравится концентрироваться на том, что мы делаем. У меня нет ни земли, ни недвижимости. Ничего. Потому что для меня мой приоритет номер один в жизни – это моя свобода. Как только вы начнете покупать такие вещи, это привяжет вас к физическому местоположению. Я ничего не имею против людей, которые покупают недвижимость, но лично у меня так", – пояснил Дуров.

Однако сейчас Telegram все же берет деньги извне. Так, они выпустили облигации три года назад. А до этого у Telegram был криптовалютный проект, который собрал деньги.

На данный момент Дуров – единственный владелец, директор и менеджер компании по продукту, сказал предприниматель. И за набор кадров отвечает только он сам. Он считает, что так сможет развивать компанию быстрее.

Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Об отношении к Цукербергу и Маску

Дуров также отметил, что ему понравилось то, что Илон Маск купил "Твиттер" и пытается внедрять в него инновации. По его словам, его деятельность оказывает хорошее влияние на индустрии соцсетей.

Высказался Дуров и о Марке Цукерберге. По его словам, они встречались с ним более 10 лет назад, когда Дуров еще занимался "ВКонтакте". Тогда Дуров рассказал Цукербергу о платформе, и "они попытались все скопировать".

"Я помню, как Цукерберг спросил меня, планируем ли мы что-нибудь начать на глобальном уровне, в плане международной экспансии. Я ответил: "Нет". И спросил, собирается ли он расширяться на наш внутренний рынок, где я тренировался. Он тоже сказал: "Нет". Примерно через две-три недели мы оба сделали то, что отрицали", – сказал Дуров.

Напомним, что в феврале 2024 года вышло интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону. О чем говорил Путин, можно прочитать здесь.