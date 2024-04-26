Особый противопожарный режим введут на территории Алтайского края

Это временная мера противопожарной безопасности

26 апреля 2024, 19:47, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com

С 27 апреля в Алтайском крае начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление губернатора Виктора Томенко опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

Это временная мера противопожарной безопасности. В частности, будут запрещены использование открытого огня, разведение костров, в том числе для приготовления еды, пал травы, посещение гражданами лесов, проведение огневых и пожароопасных работ вне производственных помещений и прочее. Нарушение требований постановлений приведет к штрафу.

Главам муниципалитетов рекомендовали подготовить технику, организовать дежурство и патрулирование территорий, а также провести ряд иных профилактических и подготовительных мероприятий.

В прошлом году противопожарный режим вводили с 27 апреля по 15 июня. Его длительность зависит от погодных условий.