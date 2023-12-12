Остаемся зимовать. Можно ли строить дом в холодное время года

И стоит ли ждать весны, если деньги на строительство уже есть

12 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KZXF6

Дом, который построила компания "АлтЭкоАрт" / Фото предоставлено компанией

Сколько времени нужно, чтобы построить частный дом? Года два-три, скажете вы? Ведь это процесс небыстрый, да еще и останавливаться приходится на зиму. А вот и нет, сейчас дома строят намного быстрее, возвести даже двухэтажный коттедж можно за несколько месяцев. И в холодное время года стройка не прекращается. Но ведь нельзя же? Можно, говорит директор ООО "АлтЭкоАрт" Александр Верясов. Его компания занимается малоэтажным строительством в Барнауле и пригороде уже более 11 лет и знает толк в этом деле.

Почему строить зимой можно?

"Зимой нет почти никаких ограничений на строительство, разве что кроме нескольких дней сильных морозов. Здесь главное – соблюдать все строительные нормы и правила, мы их строго придерживаемся. Прямо сейчас у нас в работе 18 объектов", – отметил Верясов.

Единственное, что нельзя делать зимой, это земельные работы: подготовка грунта, копка под фундамент, прокладывание коммуникаций. А вот сам фундамент заливать зимой можно, просто потребуются дополнительные технологии (специальные растворы и техника для подогрева).

"Все земельные работы мы проводим до наступления холодов", – добавил застройщик.

О том, какое утепление стен и полов делает компания "АлтЭкоАрт", Александр Верясов рассказал вот тут.

Александр Верясов на премии "Народный знак качества" / Фото предоставили в пресс-службе компании

Но, наверное, это дороже?

Вовсе нет. Использование технологий зимней заливки "фундамента" не потребует больших вложений. Более того, строительство не в сезон обычно даже дешевле. Во-первых, всегда есть рабочая сила. Во-вторых, строительные материалы обычно более доступны и чуть дешевле. К весне же всегда происходит рост цен под спрос.

"Мы всегда закупаем стройматериалы большими объемами сразу на много объектов, поэтому у нас не бывает проблем с этим в любое время года. Но если выбирать, то лучше, конечно, не дожидаться начала нового высокого сезона", – сказал застройщик.

Стоит ли начинать строительство зимой?

Стоит в любом случае, если у вас есть такие планы и возможности. Например, если вы уже продали квартиру или планируете это сделать по хорошей цене, то лучше вкладывать деньги в строительство именно сейчас.

"Тем более что сейчас у нас есть несколько участков, подготовленных под возведение домов. То есть вы можете заказать строительство и уже ближе к лету заехать в свой новый дом мечты", – подытожил Александр Верясов.

"АлтЭкоАрт"

Барнаул, ул. Малахова, 84в (ТЦ "Весна")

+7 (3852) 56-01-41

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ИП Верясов А. М.

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