Остаемся зимовать. Можно ли строить дом в холодное время года
И стоит ли ждать весны, если деньги на строительство уже есть
12 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KZXF6
Сколько времени нужно, чтобы построить частный дом? Года два-три, скажете вы? Ведь это процесс небыстрый, да еще и останавливаться приходится на зиму. А вот и нет, сейчас дома строят намного быстрее, возвести даже двухэтажный коттедж можно за несколько месяцев. И в холодное время года стройка не прекращается. Но ведь нельзя же? Можно, говорит директор ООО "АлтЭкоАрт" Александр Верясов. Его компания занимается малоэтажным строительством в Барнауле и пригороде уже более 11 лет и знает толк в этом деле.
Почему строить зимой можно?
"Зимой нет почти никаких ограничений на строительство, разве что кроме нескольких дней сильных морозов. Здесь главное – соблюдать все строительные нормы и правила, мы их строго придерживаемся. Прямо сейчас у нас в работе 18 объектов", – отметил Верясов.
Единственное, что нельзя делать зимой, это земельные работы: подготовка грунта, копка под фундамент, прокладывание коммуникаций. А вот сам фундамент заливать зимой можно, просто потребуются дополнительные технологии (специальные растворы и техника для подогрева).
"Все земельные работы мы проводим до наступления холодов", – добавил застройщик.
О том, какое утепление стен и полов делает компания "АлтЭкоАрт", Александр Верясов рассказал вот тут.
Но, наверное, это дороже?
Вовсе нет. Использование технологий зимней заливки "фундамента" не потребует больших вложений. Более того, строительство не в сезон обычно даже дешевле. Во-первых, всегда есть рабочая сила. Во-вторых, строительные материалы обычно более доступны и чуть дешевле. К весне же всегда происходит рост цен под спрос.
"Мы всегда закупаем стройматериалы большими объемами сразу на много объектов, поэтому у нас не бывает проблем с этим в любое время года. Но если выбирать, то лучше, конечно, не дожидаться начала нового высокого сезона", – сказал застройщик.
Стоит ли начинать строительство зимой?
Стоит в любом случае, если у вас есть такие планы и возможности. Например, если вы уже продали квартиру или планируете это сделать по хорошей цене, то лучше вкладывать деньги в строительство именно сейчас.
"Тем более что сейчас у нас есть несколько участков, подготовленных под возведение домов. То есть вы можете заказать строительство и уже ближе к лету заехать в свой новый дом мечты", – подытожил Александр Верясов.
"АлтЭкоАрт"
Барнаул, ул. Малахова, 84в (ТЦ "Весна")
+7 (3852) 56-01-41
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ИП Верясов А. М.Реклама
10:18:12 12-12-2023
Ну-ну, если не повезёт. Погрузчик вызови, почисти снег. Минимум 8000. Бетон за куб +200-400руб. Если после снегопада заливается. Компрессор вызови, выдуть снег. Минимум 5000. Сверху после заливки закрой что-нибудь. Бетону устрой прогрев, даже не знаю по цене. От 10000 наверное. Ну если да, по русски чисто делать, заказал бетон с зимней добавкой, и хорош. Миксер не проедет сразу снега, поможем почистим лопатами. Одни полудурки недавно заказали, а выяснилось, что к ним до этого уже двое не проехали, они их шлют обратно (без предоплаты), и ищут следующих жертв. Хорошо мы не поехали не успели. Говорю дайте предоплату. А они мне говорят, а куда мы твой бетон денем, если не проедете. Я говорю, а мне куда его девать?! И тут вопрос от них: "а цепи на колеса есть одеть?" )) Занавес
11:16:41 12-12-2023
Гость (10:18:12 12-12-2023) Ну-ну, если не повезёт. Погрузчик вызови, почисти снег. Мини... Так не понятно цепей то на колеса нет что ли?!
12:59:56 12-12-2023
Ну у господина Верясова и снег с плоской крыши выдувает
13:52:30 12-12-2023
Вот именно под новый год весь Алтайский край мучается вопросом: как построить дом зимой... 😆