Лучше, чем у соседа. Эксперт рассказал о трендах в малоэтажном строительстве

Плоская крыша, один этаж и только полезная площадь – как сейчас модно строить частные дома

05 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KC7yg

Дом от "АлтЭкоАрт" / Фото предоставлено компанией

Еще несколько лет назад мы представляли себе частный дом как большой двухэтажный "квадратов" на двести коттедж. Чтобы точно больше, чем у соседа. Но эта страница истории малоэтажного строительства уже перевернута и сейчас большинство объектов – одноэтажные. А еще все чаще они с большими окнами в пол и плоской крышей. О том, как сегодня модно строить, amic.ru рассказал директор ООО "АлтЭкоАрт" Александр Верясов. Компания занимается малоэтажным строительством в Барнауле и пригороде уже более 11 лет.

Один этаж

"Сегодня частный дом – это как квартира на земле. Со всеми удобствами и при этом со своей землей, где можно поставить гараж, беседку, баню, качели, небольшой бассейн и создать свой сад и даже огородик", – сказал Верясов.

По его словам, теперь людям не нужны большие площади, комнаты ради комнат. Хочется небольшой дом на 85-120 "квадратов", максимально функциональный для одной семьи (максимум плюс родители).

Дома стали меньше, но при этом доступнее. Если раньше коттеджи считались уделом богатых людей, то теперь построить свою "крепость" можно почти буквально по цене квартиры.

"АлтЭкоАрт" возводит дома разной этажности, тут все зависит от потребностей заказчика.

Витражные окна

Большие окна в пол – тоже очень популярный тренд в строительстве частных домов. И это при том, что долгие годы именно окна считались самым главным местом теплопотери.

"Многие из нас еще помнят старые деревянные окна, которые приходилось постоянно заклеивать и утеплять. Но им на смену давно пришли пластиковые. Сейчас это уже проверенное и постоянно совершенствующееся решение", ­– отметил Александр Верясов.

"АлтЭкоАрт" строит дома с витражным остеклением уже более пяти лет, есть даже варианты высотой и шириной по шесть метров, то есть стеклянная, буквально целая стена. И жители таких коттеджей не просто никогда не жаловались, но и очень довольны тем, что в комнате с такими окнами много света и смотрится это очень стильно.

"Мы работаем с проверенными производителями окон и уверены в их качестве", – заверил Верясов.

Александр Верясов / Фото: пресс-служба компании

Энергоэффективные технологии

Обслуживание дома – дело недешевое. Поэтому при покупке или заказе строительства обращайте внимание на технологии, которые использует застройщик. Так, чтобы принцип "заходи и живи" действовал многие годы.

"Если дом построен с соблюдением строительных норм, то он уже энергосберегающий. Должны быть качественные окна, правильное утепление стен, обязательно утеплять отмостку, цоколь, крышу, пол – для нас это неизменный принцип работы", – добавил руководитель компании "АлтЭкоАрт".

Важен каждый кирпичик. Кстати, как его выбрать – советы эксперта тут.

Плоская крыша

А вот это тенденция "на новенького". Большинство покупателей пока опасаются такого строительного решения. А зря. Да, это непривычно, но очень модно и практично. На плоской кровле не скапливается снег (посмотрите на советские девятиэтажки), его оттуда просто выдувает. А нет снега – не будет схода ледяных глыб и весенней капели.

Стоит понимать, что следование тенденциям сегодня – это залог выгодной продажи дома (если такое все же случится) завтра. Ведь с каждым годом спрос на стильные и красивые частные дома будет только расти. Хотите не просто хороший и надежный, а еще и красивый дом? Тогда вам точно стоит обратиться в "АлтЭкоАрт".

"АлтЭкоАрт"

Барнаул, ул. Малахова, 84в (ТЦ "Весна")

+7 (3852) 56-01-41

"ВКонтакте" ИП Верясов А. М.

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