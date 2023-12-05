Лучше, чем у соседа. Эксперт рассказал о трендах в малоэтажном строительстве
Плоская крыша, один этаж и только полезная площадь – как сейчас модно строить частные дома
05 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KC7yg
Еще несколько лет назад мы представляли себе частный дом как большой двухэтажный "квадратов" на двести коттедж. Чтобы точно больше, чем у соседа. Но эта страница истории малоэтажного строительства уже перевернута и сейчас большинство объектов – одноэтажные. А еще все чаще они с большими окнами в пол и плоской крышей. О том, как сегодня модно строить, amic.ru рассказал директор ООО "АлтЭкоАрт" Александр Верясов. Компания занимается малоэтажным строительством в Барнауле и пригороде уже более 11 лет.
Один этаж
"Сегодня частный дом – это как квартира на земле. Со всеми удобствами и при этом со своей землей, где можно поставить гараж, беседку, баню, качели, небольшой бассейн и создать свой сад и даже огородик", – сказал Верясов.
По его словам, теперь людям не нужны большие площади, комнаты ради комнат. Хочется небольшой дом на 85-120 "квадратов", максимально функциональный для одной семьи (максимум плюс родители).
Дома стали меньше, но при этом доступнее. Если раньше коттеджи считались уделом богатых людей, то теперь построить свою "крепость" можно почти буквально по цене квартиры.
"АлтЭкоАрт" возводит дома разной этажности, тут все зависит от потребностей заказчика.
Витражные окна
Большие окна в пол – тоже очень популярный тренд в строительстве частных домов. И это при том, что долгие годы именно окна считались самым главным местом теплопотери.
"Многие из нас еще помнят старые деревянные окна, которые приходилось постоянно заклеивать и утеплять. Но им на смену давно пришли пластиковые. Сейчас это уже проверенное и постоянно совершенствующееся решение", – отметил Александр Верясов.
"АлтЭкоАрт" строит дома с витражным остеклением уже более пяти лет, есть даже варианты высотой и шириной по шесть метров, то есть стеклянная, буквально целая стена. И жители таких коттеджей не просто никогда не жаловались, но и очень довольны тем, что в комнате с такими окнами много света и смотрится это очень стильно.
"Мы работаем с проверенными производителями окон и уверены в их качестве", – заверил Верясов.
Энергоэффективные технологии
Обслуживание дома – дело недешевое. Поэтому при покупке или заказе строительства обращайте внимание на технологии, которые использует застройщик. Так, чтобы принцип "заходи и живи" действовал многие годы.
"Если дом построен с соблюдением строительных норм, то он уже энергосберегающий. Должны быть качественные окна, правильное утепление стен, обязательно утеплять отмостку, цоколь, крышу, пол – для нас это неизменный принцип работы", – добавил руководитель компании "АлтЭкоАрт".
Важен каждый кирпичик. Кстати, как его выбрать – советы эксперта тут.
Плоская крыша
А вот это тенденция "на новенького". Большинство покупателей пока опасаются такого строительного решения. А зря. Да, это непривычно, но очень модно и практично. На плоской кровле не скапливается снег (посмотрите на советские девятиэтажки), его оттуда просто выдувает. А нет снега – не будет схода ледяных глыб и весенней капели.
Стоит понимать, что следование тенденциям сегодня – это залог выгодной продажи дома (если такое все же случится) завтра. Ведь с каждым годом спрос на стильные и красивые частные дома будет только расти. Хотите не просто хороший и надежный, а еще и красивый дом? Тогда вам точно стоит обратиться в "АлтЭкоАрт".
"АлтЭкоАрт"
Барнаул, ул. Малахова, 84в (ТЦ "Весна")
+7 (3852) 56-01-41
"ВКонтакте" ИП Верясов А. М.
10:17:51 05-12-2023
"на плоских кровлях не скапливается снег"
10:32:54 05-12-2023
Гость (10:17:51 05-12-2023) "на плоских кровлях не скапливается снег" ... Ага, тоже доставило...
10:35:35 05-12-2023
Этот "эксперт" пищит и лезет из всех щелей. неспроста. Посмотрим. где он будет через пару лет.
10:55:53 05-12-2023
с 9-этажек снег выдувает, потому что они высокие. казалось бы, очевидные вещи... знакомые купили дом с плоской крышей: в одну сторону сгребают 10 метров и в другую. спин уже нет
11:15:20 05-12-2023
Да, технологии меняются и с окнами понятно.. , двухскатные крыши - не мода, просто накопленный опыт ..
11:25:32 05-12-2023
Когда думаешь о своем доме в предпоследнюю очередь думаешь о моде. А если завтра придет в моду типа вместо крыши целлофаном затянуть. я утрирую но вы поняли.
11:40:21 05-12-2023
Ржал ,..с его плоской крышей..,!
12:09:18 05-12-2023
Но эта страница истории малоэтажного строительства уже перевернута и сейчас большинство объектов – одноэтажные, по цене того самого двухэтажного "квадратов" на двести коттеджа
12:13:25 05-12-2023
а что мешает вашим знакомым пустить провод по крыше и топить снег. Так в японии делают на дорожном полотне. Делают поверхность скажем +3 гардуса и все. Снежинки тают сразу после падения на крышу. Включается это только в снегопад
12:15:55 05-12-2023
сейчас ставят каркасники. фундамента не надо. Делают шесть свай и заливают бетонный каркас а в простенки кладут хоть газобетон хоть шлак хоть сено с воломой стоит такой дом раз в 50 меньше чем у продаванов
12:45:03 05-12-2023
майор (12:15:55 05-12-2023) сейчас ставят каркасники. фундамента не надо. Делают шесть с... Сказку о трёх поросятах читал? А что касается провода - снега валит столько, что у тебя нижний слой подтаивает, а верхний замерзает ледяной коркой. Интересно, стеклянные стены Верясов тоже из пластиковых окон делает?
13:06:50 05-12-2023
майор (12:15:55 05-12-2023) сейчас ставят каркасники. фундамента не надо. Делают шесть с... Ниф-ниф и Нуф-нуф :)
13:13:17 05-12-2023
Наиболее рационально сегодня, но барыгам это не по нраву. ЛСТК. Утеплитель - пена негорючая. Бетона и дерева нет вообще нигде. 1-й этаж: кухня, гостиная, баня, гараж, прихожка. 2-й этаж: спальни.
20:02:13 05-12-2023
Гость (13:13:17 05-12-2023) Наиболее рационально сегодня, но барыгам это не по нраву. ЛС... Построить 10-15 домов на свой страх и риск - это не эксперт. Почему кирпич с утеплителем, а не газик? Дешевле обходится?