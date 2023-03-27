Осталась Турция. Парламент Венгрии одобрил заявку Финляндии в НАТО

Приём Хельсинки в блок поддержали 117 депутатов, 40 выступили против

27 марта 2023, 23:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Парламент Венгрии одобрил ратификацию членства Финляндии в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Приём Финляндии в НАТО поддержали 117 депутатов, 40 выступили против, ещё 18 воздержались.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы. Тогда страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки.

Впоследствии Финляндия подала заявку отдельно от Швеции. 23 марта президент страны Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. На тот момент их заявка была одобрена 28 из 30 членов – всеми, кроме Венгрии и Турции.