Президент Финляндии подписал законы о вступлении республики в НАТО

Теперь страна ждёт ратификации заявки от Турции и Венгрии

23 марта 2023, 20:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

В президентском дворце днём в четверг, 23 марта, состоялась церемония подписания документов. Она стала завершением всех внутренних мероприятий, которые нужны для присоединения страны к Североатлантическому альянсу.

Напомним, что сейчас заявка на вступление одобрена 28 из 30 членов – всеми, кроме Венгрии и Турции. Если страны ратифицируют заявку, то Финляндия станет полноправным членом военного блока.

После начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы. Тогда страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки.

После того как лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, Анкара стала выступать против членства Швеции в альянсе. Финляндия решила подать заявку на членство отдельно от Швеции.