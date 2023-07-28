К медикам обратились 15 человек. Фото с места взрыва в Таганроге

На месте, предположительно, от ракеты осталась крупная воронка

28 июля 2023, 21:10, ИА Амител

















Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что к медикам с ранениями в Таганроге обратились 15 человек. Ранее он заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета.

Публикуем фотографии с места происшествия.

Напомним, что взрыв прогремел вечером 28 июля рядом с кафе. На месте инцидента образовалась большая воронка.

Голубев отмечал, что на месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых.