Заявить любимую компанию можно до 12 октября включительно

10 октября 2023, 07:50, ИА Амител

Церемония вручения премии "Народный знак качества" / Фото: amic.ru

С удовольствием пользуетесь услугами салона красоты, торгового центра, автосервиса? Благодарны педагогам образовательного центра, врачам клиники? Выразить свои симпатии, как и признательность коллективу, можно в проекте "Народный знак качества – 2023". Внимание, до конца первого этапа остается три дня!

До 12 октября 2023 года включительно расскажите о любимых компаниях на сайте народныйзнаккачества.рф – понадобится написать город и название. В каждой категории вы можете указать лишь одну компанию – самую достойную. Выбирайте тех, кому доверяете, в 15 номинациях:

"Автодилер"

"Автосалон";

"Автосервис";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Образовательный центр";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Сервис и услуги";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Торговая сеть";

ТРЦ.

Уже 13 октября 2023 года организаторы премии – информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул – возьмут небольшую паузу: из множества заявок в каждой из номинаций мы отберем 10 компаний, упоминавшихся чаще других. И 18 октября 2023 года опубликуем шорт-листы – попавшие туда компании будут биться уже за победу. Желаем удачи сильнейшим!

Участвуйте и давайте вместе выберем тех, кто достоин народного признания.

Альфа-Банк – стратегический партнер проекта.

Альфа Банк – масштабная финансовая группа, запустившая офисы будущего с открытым пространством, современными технологиями, комфортом для людей и совершенно новым процессом обслуживания. Предлагает полную линейку финансовых продуктов и сервисов для всех категорий клиентов и входит в тройку лидеров по работе с частными лицами.



Застройщик "АлтЭкоАрт" – официальный партнер проекта.

"АлтЭкоАрт" – малоэтажное строительство по нормам и правилам, реализация проектов любой сложности и гарантии до пяти лет. *Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)