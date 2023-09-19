Что за премия "Народный знак качества" и как принять в ней участие?
Номинантом может стать любая компания из Алтайского края, которую предложат жители
19 сентября 2023, 09:00, ИА Амител
В четверг, 14 сентября, информационный портал amic.ru совместно с радиостанцией Business FM Барнаул дали старт масштабной премии "Народный знак качества". Мы снова выберем лучшие, самые любимые компании Алтайского края. Точнее, не мы, а вы – ведь это по-настоящему народная премия, концепцию которой уже отметили на всероссийском уровне.
Как проходит отбор номинантов премии "Народный знак качества"?
Участников предложили. Что дальше?
В каких номинациях можно предложить участника?
Таких номинаций 15:
- "Автосалон";
- "Автосервис";
- "Застройщик";
- "Медцентр";
- "Образовательный центр";
- "Производитель продуктов питания";
- "Производитель промышленных товаров";
- "Ресторан и кафе";
- "Фастфуд и доставка";
- "Сервис и услуги";
- "Спортивный клуб";
- "Стройка и ремонт";
- "Торговая сеть";
- ТРЦ.
Что за специальные номинации, где нельзя заявить номинанта?
Как организаторы премии информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул выберут победителей в двух закрытых категориях – "Рекламодатель года" и "Персона Business FM Барнаул".
Кроме того, мы наградим "Ньюсмейкера года", где победитель будет определяться наибольшим числом упоминаний в материалах портала amic.ru.
Еще одно звание – "Народная любовь года" – достанется компании, которая наберет больше всего голосов среди всех номинаций.
Как это было в прошлом году?
В 2022 году проект "Народный знак качества" стал действительно масштабным. Для участия в премии были заявлены 639 компаний из Барнаула, Алейска, Бийска, Заринска, Белокурихи, Рубцовска и еще 25 населенных пунктов Алтайского края. За период проекта на сайт оставить свой голос зашли около 112 тыс. человек. Посмотреть, за кого они проголосовали, можно здесь.
14 сентября 2023 года проект "Народный знак качества – 2022" взял бронзу в номинации "Лучшее массовое мероприятие" на Первом фестивале рекламы в Екатеринбурге, собравшем участников со всей России.
Что получат победители?
Все компании-победители получат статуэтку, комплект наклеек "Знак качества" и диплом победителя премии. А еще – смогут использовать логотип проекта в своих маркетинговых, рекламных и других целях, связанных с продвижением, указывать на сайте и в соцсетях. Награждение победителей, как и в прошлом году, будет грандиозным.
И все же главное, что получит победитель, – статус действительно народной компании, которую любят и выбирают.
Генеральный партнер проекта – "Жилищная инициатива".
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