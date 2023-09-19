В четверг, 14 сентября, информационный портал amic.ru совместно с радиостанцией Business FM Барнаул дали старт масштабной премии "Народный знак качества". Мы снова выберем лучшие, самые любимые компании Алтайского края. Точнее, не мы, а вы – ведь это по-настоящему народная премия, концепцию которой уже отметили на всероссийском уровне.

2

Участников предложили. Что дальше?

18 октября на сайте будут опубликованы шорт-листы, в которые войдут по десять компаний в каждой номинации. Мы определим их исходя из числа упоминаний. Так что чем большее количество людей проголосуют за компанию, тем выше ее шансы попасть в шорт-лист.

Затем, начиная с 18 октября, мы снова попросим вас проголосовать, чтобы определить победителя. Нужно будет выбрать одну из 10 компаний в каждой номинации. 21 ноября мы назовем имена победителей.