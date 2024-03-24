Уже весной 2024-го система станет единой для всего края

24 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Оказание медпомощи / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Процесс создания единой диспетчерской службы в Алтайском крае почти завершен. Об этом в ходе итоговой коллегии регионального Минздрава рассказал главврач скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов. По его словам, уже сейчас система объединяет в себе 85% медучреждений края. Осталось лишь подключить Барнаульский округ.

Вопрос пары месяцев

Из крупных населенных пунктов, где неотложная помощь продолжает принимать вызовы самостоятельно, в крае остались лишь Барнаул и Новоалтайск. По словам Карнаухова, они войдут в структуру единой службы в течение ближайшей пары месяцев. Тогда процесс создания единой службы неотложной помощи будет полностью завершен.

Сейчас барнаульские и новоалтайские службы дооснащают необходимыми телефонами и планшетами, а также просчитывают количество пациентов в этих населенных пунктах. Карнаухов заверил, что уже в мае все будет готово.

Главврач напомнил, что процесс создания единой диспетчерской службы начали с Бийска. В сентябре 2023-го Бийский округ – 11 районов и 2 города – объединили в одну систему. С тех пор к ней понемногу присоединяли "неотложку" из других районов края.

Зачем нужна единая диспетчерская служба?

По словам Карнаухова, эффект от создания единой диспетчерской службы заметен уже сейчас. Такой подход позволяет привести оказание медпомощи по всему краю к единому стандарту.

"Вызовы в данном случае передаются непосредственно на бригаду. А мы в этом случае имеем возможность контролировать время доезда и процесс оказания медицинской помощи", – сказал врач.

Единый подход делает неотложную помощь более доступной для региона. А сами медики, в свою очередь, имеют больше возможностей проконсультироваться с более опытными специалистами, чтобы принять оптимальное решение во время вызова.