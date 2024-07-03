Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным

Это, по ее мнению, покажет заботу государства

03 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Дети / Фото: pxhere.com/ru/photo/1331154

Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина предложила сделать 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, пишет РИА Новости.

"В Российской Федерации установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. В комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения от российских семей с предложением сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Такой шаг, по нашему мнению, продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи", – говорится в обращении.

По мнению комитета, данное предложение не повлияет на производительность труда, учитывая, что большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не заняты в трудовых отношениях, так как посвящают себя воспитанию детей.