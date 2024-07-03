Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным
Это, по ее мнению, покажет заботу государства
03 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина предложила сделать 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, пишет РИА Новости.
"В Российской Федерации установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. В комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения от российских семей с предложением сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Такой шаг, по нашему мнению, продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи", – говорится в обращении.
По мнению комитета, данное предложение не повлияет на производительность труда, учитывая, что большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не заняты в трудовых отношениях, так как посвящают себя воспитанию детей.
13:04:13 03-07-2024
Лучше сделайте выходным 1 июня! А то для детей устраивают праздники, а дети сидят дома потому, что их родители на работе.
13:06:58 03-07-2024
помнится предлагалась 4-дневная рабочая неделя.
и базовый доход.
13:14:59 03-07-2024
Мусик (13:06:58 03-07-2024) помнится предлагалась 4-дневная рабочая неделя.и базовый...
Предлагалась 4-дневная рабочая неделя без уменьшения количества рабочих часов. То есть в день надо было пахать не по 8, а по 10 часов.
13:41:36 03-07-2024
Гость (13:14:59 03-07-2024) Предлагалась 4-дневная рабочая неделя без уменьшения кол...
мы и так по 9 пашем
14:07:07 03-07-2024
Гость (13:41:36 03-07-2024) мы и так по 9 пашем... Только паханного не видно.
14:08:24 03-07-2024
Гость (13:14:59 03-07-2024) Предлагалась 4-дневная рабочая неделя без уменьшения кол... Если по 13,5 часов,то 3 дня в неделю.
14:32:35 03-07-2024
Гость (13:14:59 03-07-2024) Предлагалась 4-дневная рабочая неделя без уменьшения кол... ви всё врети!
как-то это не похоже на отдаленное светлое будущее.
14:05:48 03-07-2024
Мусик (13:06:58 03-07-2024) помнится предлагалась 4-дневная рабочая неделя.и базовый... Боюсь ошибиться,но кажется в Греции предложили ввести 6-ти дневную рабочую неделю,правда за субботу доплата +40%. Но нам-то нужна однодневная рабочая неделя с сохранением недельной зарплаты,не так ли?
13:35:14 03-07-2024
Зачем на всю страну объявлять выходной,если только многодетные отдыхают? Вот пусть мужья и предоставят им выходной.
14:17:52 03-07-2024
А семьи с двумя детьми как? То есть трое детей- это семья, которая должна праздник отметить всем составом, а остальные вроде как и не семьи?
19:47:31 03-07-2024
Гость (14:17:52 03-07-2024) А семьи с двумя детьми как? То есть трое детей- это семья, к... А один ребёнок, вообще не человек до 18 лет. До 18 лет его государство не замечает, потом кого в армию, кого рожать отправляют сразу, в зависимости от пола. Получается так сейчас...
14:18:20 03-07-2024
Да давайте уж вообще не работать!
14:35:44 03-07-2024
Гость (14:18:20 03-07-2024) Да давайте уж вообще не работать!... А давайте! ура)))
14:45:34 03-07-2024
Гость (14:18:20 03-07-2024) Да давайте уж вообще не работать!... труд сделал из бибизъяны человека.
и государоство изо всех сил вас тянет светлое будущее не давая вам дегродировать. потом еще сами спасибо скажете.
15:40:48 03-07-2024
Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина своей семье ума не дала. Как таких можно в Думу и на такую специальность ???
18:31:22 03-07-2024
Лучше бы зарплаты и пенсии людям предложила как у депутатов. Это была бы забота...