Остановленные иностранные заводы в России полностью запустят в 2026 году

Около 80% производственных площадок уже возобновили выпуск машин

27 декабря 2025, 09:05, ИА Амител

На заводе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На заводе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К лету будущего года все российские автомобильные заводы, ранее находившиеся в собственности зарубежных корпораций и приостановившие свою деятельность, рассчитывают на полное возобновление работы. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров в интервью каналу "Россия 24".

Согласно его заявлению, приблизительно 80% производственных мощностей уже восстановили выпуск автотранспорта. Оставшиеся предприятия также перешли к новым владельцам. В данном случае подразумеваются российские выгодоприобретатели, в том числе с привлечением партнеров из дружественных государств Юго-Восточной Азии.

В правительстве прогнозируют, что в будущем году автомобильная промышленность будет постепенно увеличивать масштабы производства и реализаций.

Это обусловлено сохранением государственных мер поддержки, а также вводом в эксплуатацию тех заводов, которые сумели адаптироваться после ухода зарубежных марок. Вместе с тем, по мнению властей, объем продаж новых автомобилей по итогам 2025 года уменьшится примерно на 20% – до полутора миллионов единиц. Объем продаж легкового транспорта несколько сократится.

Комментарии 37

Avatar Picture
Гость

09:18:47 27-12-2025

А в России гвозди производить будут?

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:04 28-12-2025

Гость (09:18:47 27-12-2025) А в России гвозди производить будут?... На каких российских заводах производят гвозди,если тебя интересует,данные в свободном доступе в гугле.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:40:39 29-12-2025

Гость (18:05:04 28-12-2025) На каких российских заводах производят гвозди,если тебя инте... Этим дуракам в Фейсбуке всякое рассказывают. А в Гугле его забанили

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

18:22:04 28-12-2025

Гость (09:18:47 27-12-2025) А в России гвозди производить будут?... В России много заводов выпускают гвозди,в гугле посмотри,а вот когда ваша незалежалая побираться перестанет,и будет сама себя содержать?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:55 29-12-2025

Гость (09:18:47 27-12-2025) А в России гвозди производить будут?... Возможно когда-нибудь будут но сначала ракеты и всё остальное

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Автотаз

09:29:08 27-12-2025

Запустят, а зачем? Чтобы выпускать одни и те же Черри под разными шильдиками? Так их итак уже купили все, кто готов был купить китайца. Все уже оценили китайское качество, надежность, техническую поддержку и ликвидность на вторичном рынке. Запускать заводы нужно чтобы они выпускали продукцию, которая имеет спрос, а не насильственный сбыт и складирование на стоянках до востребования.

  77 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

11:41:16 28-12-2025

Автотаз (09:29:08 27-12-2025) Запустят, а зачем? Чтобы выпускать одни и те же Черри под ра... А ты хочешь ездить на Весте или Гранте у которых может заклинить руль?

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

18:16:48 28-12-2025

Алексей (11:41:16 28-12-2025) А ты хочешь ездить на Весте или Гранте у которых может закли... а у вас уже заклинил руль?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

18:10:01 28-12-2025

Автотаз (09:29:08 27-12-2025) Запустят, а зачем? Чтобы выпускать одни и те же Черри под ра... Почему одни черри,Автоваз выпускает отличные Гранты,Весты,Нивы,Ларгус,Искра,и россияне их активно приобретают.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:57:13 29-12-2025

Женя (18:10:01 28-12-2025) Почему одни черри,Автоваз выпускает отличные Гранты,Весты,Ни... Себе оставь я лучше на хавале ездить буду чем на этом

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алнесандр

08:00:52 29-12-2025

Гость (04:57:13 29-12-2025) Себе оставь я лучше на хавале ездить буду чем на этом ... Выпускать необходимо специальные машины, например: такси, но такие, что бы они были лучшеми в мире. Могли ездить, плавать и летать, по технологиям недоступным остальным. Вот тогда нас будут уважать и боятся.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:21 29-12-2025

Автотаз (09:29:08 27-12-2025) Запустят, а зачем? Чтобы выпускать одни и те же Черри под ра... Даже интересно стало по ликвидности китайцев.Вот,пожалуйста)
"Ликвидность китайских автомобилей (китайцев) на вторичном рынке России пока ниже, чем у японских/корейских аналогов, они быстрее теряют в цене (до 30-40% за год, а за 3 года — 55-70%)" Любители китайцев, салфетку дать?
Считаю, китайца есть смысл покупать если ты готов менять его каждые три года на новый. У новых владельцев китайца в России у всех есть такая возможность?)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:57 27-12-2025

А качество будет как у Тойоты,Фольксвагена и т.д.? Сомневаюсь. К китайцам уже претензий миллион.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:26 28-12-2025

Гость (09:31:57 27-12-2025) А качество будет как у Тойоты,Фольксвагена и т.д.? Сомневаю... К фольсфагенам и таетам претензий неменьше

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:38 27-12-2025

Очень интересно. То есть АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ - переходили на сокращенную рабочую неделю, потому что продукция как-то не сильно востребована, а тут что, все кинутся покупать непонятные авто по непонятным ценам?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:28 27-12-2025

Нам реально всякое фуфло впаривают. Нормальные ведь делали машины и цена была приемлимая.
Но, кому-то помешали.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:56 27-12-2025

Смена хозяев. Доходы пойдут в другие карманы..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Просто факт

11:56:44 27-12-2025

На дроме вариаторы на приус продают ценой меньше 10тр. Их там валом, но спроса 0. Потому как они неубиваемые вообще. А что там с китайроботом?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:11 27-12-2025

Гость (09:18:47 27-12-2025) А в России гвозди производить будут?... А что ? Нечем яйца к полу приколотить?

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:42:40 28-12-2025

Гость (13:46:11 27-12-2025) А что ? Нечем яйца к полу приколотить?...

Когда нечего сказать в ход идут оскарбления

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

18:12:23 28-12-2025

Гость (03:42:40 28-12-2025) Когда нечего сказать в ход идут оскарбления... Правильно пишется- оскОрбления,когда вы наконец селюки,начнёте учить русский язык.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

11:25:17 28-12-2025

Современный АвтоВАЗ полностью копирует экономическую модель СССР . Там рабочие работали,чтобы просто получать зарплату,а не производить нужную стране продукцию. В итоге резиновыми галошами было завалено все .может пора менять подход?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:00 28-12-2025

Елена (11:25:17 28-12-2025) Современный АвтоВАЗ полностью копирует экономическую модель ... Елена, задайся вопросом, кто стоит на самой вершине нынешней экономической модели? Может это от долгого стояния?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:46 28-12-2025

Елена (11:25:17 28-12-2025) Современный АвтоВАЗ полностью копирует экономическую модель ...
Там кому надо деньги в карман текут рекой, а остальное уже детали

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

12:30:55 28-12-2025

А вы друзья как не рядитесь, всё в производители хороших машин не годитесь. Качество и цена это не про наши изделия.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталия

12:33:56 28-12-2025

В России дорого производить все, задушат налогами. Поэтому покупаем все в Китае.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

18:23:41 28-12-2025

Наталия (12:33:56 28-12-2025) В России дорого производить все, задушат налогами. Поэтому п... Покупай в Китае,а мы будем российские Искра,Веста,Гранта,Нива,Ларнус покупать.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:41:15 29-12-2025

Женя (18:23:41 28-12-2025) Покупай в Китае,а мы будем российские Искра,Веста,Гранта,Ни... Мы, покупайте выше перечисленное, не навязывая это адекватным людям.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:42 29-12-2025

Гость (02:41:15 29-12-2025) Мы, покупайте выше перечисленное, не навязывая это адекватны... Вы своей адекватностью, уже весь город желтым забрызгали...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:10 28-12-2025

Алексей (11:41:16 28-12-2025) А ты хочешь ездить на Весте или Гранте у которых может закли... Нет,на тойоте...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

18:20:21 28-12-2025

Гость (13:05:49 28-12-2025) форд в России собирали за 700 тыс. Солярисы по 600 были. Ман... а фольксваген в неметчине,вообще схлопнулся,слишком дорого.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:04:52 28-12-2025

А кто покупать то будет!?)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:49 28-12-2025

форд в России собирали за 700 тыс. Солярисы по 600 были. Мантуров никак не объяснил почему сейчас последние по 2,5 млн?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гоша

20:25:02 28-12-2025

Гость (13:05:49 28-12-2025) форд в России собирали за 700 тыс. Солярисы по 600 были. Ман... Мантурова интересует не цена а сколько он положит себе в карман он веть в совете директоров АвтоВАЗа поэтому и поднимают всякие сборы конечно при его содействии

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

18:27:18 28-12-2025

Сколько же хохлов завистливых тут .

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вячеслав

19:29:01 28-12-2025

Забыли сказать,кто будет покупать их авто.Денег у населения нет,кто хотел влезть в кабалу и взять эти повозки, уже набрались,а зарплату никто поднимать не собирается, вот и все рывки и прорывы в действии

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

09:54:48 29-12-2025

Сразу скажу, я не с Украины, с Камчатки. И вижу каждый день, вот уже год, как все больше и больше ржавеет купленная год назад Нива у соседа. А на сколько процентов двигатели у ВАЗА Российский. Там китайского полно, метал плохой, подшипники. А по цене нового Ваза я лучше трехгодовалого тойота кроуна куплю или дешевле короллу. Вот где качество и долголетия. Десять лет машинам не срок.

  2 Нравится
Ответить
