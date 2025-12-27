Остановленные иностранные заводы в России полностью запустят в 2026 году

Около 80% производственных площадок уже возобновили выпуск машин

К лету будущего года все российские автомобильные заводы, ранее находившиеся в собственности зарубежных корпораций и приостановившие свою деятельность, рассчитывают на полное возобновление работы. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров в интервью каналу "Россия 24".

Согласно его заявлению, приблизительно 80% производственных мощностей уже восстановили выпуск автотранспорта. Оставшиеся предприятия также перешли к новым владельцам. В данном случае подразумеваются российские выгодоприобретатели, в том числе с привлечением партнеров из дружественных государств Юго-Восточной Азии.

В правительстве прогнозируют, что в будущем году автомобильная промышленность будет постепенно увеличивать масштабы производства и реализаций.

Это обусловлено сохранением государственных мер поддержки, а также вводом в эксплуатацию тех заводов, которые сумели адаптироваться после ухода зарубежных марок. Вместе с тем, по мнению властей, объем продаж новых автомобилей по итогам 2025 года уменьшится примерно на 20% – до полутора миллионов единиц. Объем продаж легкового транспорта несколько сократится.