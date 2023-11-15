Остаются зимовать. Карпов в барнаульском парке "Изумрудный" снова не смогли выловить

Около 200 особей цветных карпов до сих пор остаются в ледяном заточении

15 ноября 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

Цветных карпов, обитающих в пруду барнаульского парка "Изумрудный", не смогли освободить из ледяного плена и перевезти на зимовку. Спасательной операции мешает лед, который не сошел, несмотря на оттепель. Как сообщил amic.ru управляющий "Изумрудным" Владислав Вакаев, сейчас руководство прорабатывает вопрос зимовки карпов в пруду.

Напомним, карпов должны были выловить еще в октябре, но сделать это не удалось из-за неподходящего оборудования. Затем регион раньше срока накрыли холода, и спасательной операции уже помешал лед. Как рассказывал amic.ru Владислав Вакаев, он возлагает большие надежды на оттепель. Предполагалось, что лед растает, и рыб смогут высвободить из "паркового" заточения.

"Пока лед стоит. Мы пробовали выловить другим оборудованием – не вышло", – рассказал Вакаев.

Сейчас в пруд начали дополнительно заливать воду, чтобы позже здесь сделать каток. Это также позволит поднять уровень воды, тем самым уменьшить толщину льда. Вакаев отметил, что сейчас покров очень тонкий, поэтому выходить на лед опасно.

Проработало руководство и вариант спасения рыб, если лед все-таки не сойдет.

"Если же все-таки лед не растает и мы не сможем воспользоваться неводом, будем прорабатывать вариант зимовки карпов в пруду. Учитывая, что там еще много мальков, это вполне оправданная идея. Карпов-то мы бы выловили, а малек остался – это неправильно", – отметил он.

Чтобы карпы пережили зиму, необходимо будет закупить специальный аэратор для насыщения воды необходимым уровнем кислорода, говорит собеседник. Устройство установят на том участке пруда, где не будет катка.

По словам Вакаева, средняя глубина пруда составляет 1,2 метра, максимальная – 1,4 метра. Есть и более мелкие участки. Промерзнет ли при таких условиях водоем зимой – руководство парка не знает.

"Это первая наша зима, поэтому как себя "поведет" пруд – мы не знаем. Но если будет установлен аэратор на определенном участке, он не даст замерзнуть. Рыба скопиться в этом месте и спокойно сможет перезимовать", – отметил Вакаев.

Напомним, в начале июня в пруд парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых цветных карпов. Они служили декоративным целям и радовали гостей. В начале октября Владислав Вакаев сообщил, что в ближайшие две недели карпов должны выловить, после чего – отдать в "добрые руки". И объявил о поиске людей, готовых приютить рыб.