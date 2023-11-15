Остаются зимовать. Карпов в барнаульском парке "Изумрудный" снова не смогли выловить
Около 200 особей цветных карпов до сих пор остаются в ледяном заточении
15 ноября 2023, 14:48, ИА Амител
Цветных карпов, обитающих в пруду барнаульского парка "Изумрудный", не смогли освободить из ледяного плена и перевезти на зимовку. Спасательной операции мешает лед, который не сошел, несмотря на оттепель. Как сообщил amic.ru управляющий "Изумрудным" Владислав Вакаев, сейчас руководство прорабатывает вопрос зимовки карпов в пруду.
Напомним, карпов должны были выловить еще в октябре, но сделать это не удалось из-за неподходящего оборудования. Затем регион раньше срока накрыли холода, и спасательной операции уже помешал лед. Как рассказывал amic.ru Владислав Вакаев, он возлагает большие надежды на оттепель. Предполагалось, что лед растает, и рыб смогут высвободить из "паркового" заточения.
"Пока лед стоит. Мы пробовали выловить другим оборудованием – не вышло", – рассказал Вакаев.
Сейчас в пруд начали дополнительно заливать воду, чтобы позже здесь сделать каток. Это также позволит поднять уровень воды, тем самым уменьшить толщину льда. Вакаев отметил, что сейчас покров очень тонкий, поэтому выходить на лед опасно.
Проработало руководство и вариант спасения рыб, если лед все-таки не сойдет.
"Если же все-таки лед не растает и мы не сможем воспользоваться неводом, будем прорабатывать вариант зимовки карпов в пруду. Учитывая, что там еще много мальков, это вполне оправданная идея. Карпов-то мы бы выловили, а малек остался – это неправильно", – отметил он.
Чтобы карпы пережили зиму, необходимо будет закупить специальный аэратор для насыщения воды необходимым уровнем кислорода, говорит собеседник. Устройство установят на том участке пруда, где не будет катка.
По словам Вакаева, средняя глубина пруда составляет 1,2 метра, максимальная – 1,4 метра. Есть и более мелкие участки. Промерзнет ли при таких условиях водоем зимой – руководство парка не знает.
"Это первая наша зима, поэтому как себя "поведет" пруд – мы не знаем. Но если будет установлен аэратор на определенном участке, он не даст замерзнуть. Рыба скопиться в этом месте и спокойно сможет перезимовать", – отметил Вакаев.
Напомним, в начале июня в пруд парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых цветных карпов. Они служили декоративным целям и радовали гостей. В начале октября Владислав Вакаев сообщил, что в ближайшие две недели карпов должны выловить, после чего – отдать в "добрые руки". И объявил о поиске людей, готовых приютить рыб.
14:51:55 15-11-2023
Ну да. Внезапные холода в конце октября. Сколько там было -5? Ведь мы же наверное в Африке живём, а не в Сибири. Заранее то сложно спрогнозировать что октябрь все таки не летний месяц...
14:57:00 15-11-2023
Сами себе придумали проблему. Пруд для начала можно было хотя бы углубить. А теперь только греть воду при морозах.
15:04:31 15-11-2023
забудьте про них . собирайте деньги на новых . этим конец
15:08:35 15-11-2023
откоряки
15:26:17 15-11-2023
а кушоть они зимой что будут? друг друга?
16:15:18 15-11-2023
гость (15:26:17 15-11-2023) а кушоть они зимой что будут? друг друга?... Оне спят.
15:27:29 15-11-2023
Вот так. Только соберешься разбогатеть, а у руководства партка то сахар кончится, то трусы порвутся, то пруд замерзнет, то рыбу девать некуда.
15:30:38 15-11-2023
Откройте платную зимнюю рыбалку. Рыбе-то всё равно к весне хана ...
15:51:40 15-11-2023
Давайте так. А карпы-то хоть были?
10:50:55 16-11-2023
Гость (15:51:40 15-11-2023) Давайте так. А карпы-то хоть были?... Сразу очевидно, что в парке вы не были)
15:55:17 15-11-2023
Платную надо, можно вылавливать и сдавать Вакаеву по 100р за голову. И польза и дело!
15:59:36 15-11-2023
Надеялись, что в середине ноября лёд растает?
16:08:32 15-11-2023
Если морозы будут сильными, этот пруд до дна промерзнет.
16:28:02 15-11-2023
Гость (16:08:32 15-11-2023) Если морозы будут сильными, этот пруд до дна промерзнет.... Один насос поставить с теплой накачкой, хватит на всё это мелкое озеро. Раздули проблему.
16:13:51 15-11-2023
Сначала делаем, потом думаем,как исправить... Ихтиолухи, блин. На карасях бы потренировались что ли...
16:20:58 15-11-2023
Собирайте деньги на новых. Для зимовки этих нужно углубление до 3ех метром. У меня в пруду дома так да еще и деревянные бруски и трубочки можно вставить до углубления.
16:23:00 15-11-2023
А я еще на стадии проектирования здесь писал, что пруд мелкий, надо минимум 2 метра! Если бы меня послушали, то щас бы радовались и за мальков и за Бакаева, или как его там!
16:32:26 15-11-2023
перезимуют в морозы только подогревать воду в пруду и во льду бурить дырки чтобы воздух поступал и все кормить рыбу можно сделать теплый помост. Граждане корм купят тут же за деньги и покормят рыбок
16:35:50 15-11-2023
Да, не рыбак г. Вакаев. Не знает, что такое зимовальные ямы. Если отставить каток есть решения. как не дать промерзнуть пруду, но вряд ли это стоит выделки. А сейчас просто поставить фитили и сделать майну, они туда и потянутся.
16:51:50 15-11-2023
При такой глубине аэратор это деньги на ветер, весной запустите туда раков, они хоть карпов красивых покушают иначе вода элементарно протухнет. А еще есть радикальное решение: ледокол и невод каменских рыбаков.
17:19:33 15-11-2023
Может просто запустили не 200 карпов, а 50 шт всего. Если выловят, то посчтитать придётся. И выяснится что меньше 200 шт. карпов и .... за ....
18:33:27 15-11-2023
Судя по фото уровень кромки пруда значительно выше уровня ледяной корки, налейте еще воды. Глубина увеличится.
19:10:27 15-11-2023
Ну Вакаев, ну Хозяин! На элементарном вопросе обделался,!
09:09:13 16-11-2023
Не будут вам золотые карпы на бывшем кладбище жить.