НОВОСТИОбщество

Остаются зимовать. Карпов в барнаульском парке "Изумрудный" снова не смогли выловить

Около 200 особей цветных карпов до сих пор остаются в ледяном заточении

15 ноября 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Цветных карпов, обитающих в пруду барнаульского парка "Изумрудный", не смогли освободить из ледяного плена и перевезти на зимовку. Спасательной операции мешает лед, который не сошел, несмотря на оттепель. Как сообщил amic.ru управляющий "Изумрудным" Владислав Вакаев, сейчас руководство прорабатывает вопрос зимовки карпов в пруду.

Напомним, карпов должны были выловить еще в октябре, но сделать это не удалось из-за неподходящего оборудования. Затем регион раньше срока накрыли холода, и спасательной операции уже помешал лед. Как рассказывал amic.ru Владислав Вакаев, он возлагает большие надежды на оттепель. Предполагалось, что лед растает, и рыб смогут высвободить из "паркового" заточения.

"Пока лед стоит. Мы пробовали выловить другим оборудованием – не вышло", – рассказал Вакаев.

Сейчас в пруд начали дополнительно заливать воду, чтобы позже здесь сделать каток. Это также позволит поднять уровень воды, тем самым уменьшить толщину льда. Вакаев отметил, что сейчас покров очень тонкий, поэтому выходить на лед опасно.

Проработало руководство и вариант спасения рыб, если лед все-таки не сойдет.

"Если же все-таки лед не растает и мы не сможем воспользоваться неводом, будем прорабатывать вариант зимовки карпов в пруду. Учитывая, что там еще много мальков, это вполне оправданная идея. Карпов-то мы бы выловили, а малек остался – это неправильно", – отметил он.

Чтобы карпы пережили зиму, необходимо будет закупить специальный аэратор для насыщения воды необходимым уровнем кислорода, говорит собеседник. Устройство установят на том участке пруда, где не будет катка.

По словам Вакаева, средняя глубина пруда составляет 1,2 метра, максимальная – 1,4 метра. Есть и более мелкие участки. Промерзнет ли при таких условиях водоем зимой – руководство парка не знает.

"Это первая наша зима, поэтому как себя "поведет" пруд – мы не знаем. Но если будет установлен аэратор на определенном участке, он не даст замерзнуть. Рыба скопиться в этом месте и спокойно сможет перезимовать", – отметил Вакаев.

Напомним, в начале июня в пруд парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых цветных карпов. Они служили декоративным целям и радовали гостей. В начале октября Владислав Вакаев сообщил, что в ближайшие две недели карпов должны выловить, после чего – отдать в "добрые руки". И объявил о поиске людей, готовых приютить рыб.

Карпы / Фото: amic.ru

В Барнауле ищут людей, согласных на зиму приютить 200 карпов из парка "Изумрудный"

Переселение запланировали на первую половину октября, но в парке нет своих аквариумов
НОВОСТИОбщество

Парк "Изумрудный" рыба

Комментарии 24

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Гость

14:51:55 15-11-2023

Ну да. Внезапные холода в конце октября. Сколько там было -5? Ведь мы же наверное в Африке живём, а не в Сибири. Заранее то сложно спрогнозировать что октябрь все таки не летний месяц...

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Гость

14:57:00 15-11-2023

Сами себе придумали проблему. Пруд для начала можно было хотя бы углубить. А теперь только греть воду при морозах.

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Гость

15:04:31 15-11-2023

забудьте про них . собирайте деньги на новых . этим конец

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Гость

15:08:35 15-11-2023

откоряки

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гость

15:26:17 15-11-2023

а кушоть они зимой что будут? друг друга?

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Карпы зимой не хотят кушоц

16:15:18 15-11-2023

гость (15:26:17 15-11-2023) а кушоть они зимой что будут? друг друга?... Оне спят.

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Гость

15:27:29 15-11-2023

Вот так. Только соберешься разбогатеть, а у руководства партка то сахар кончится, то трусы порвутся, то пруд замерзнет, то рыбу девать некуда.

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Чучмек

15:30:38 15-11-2023

Откройте платную зимнюю рыбалку. Рыбе-то всё равно к весне хана ...

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Гость

15:51:40 15-11-2023

Давайте так. А карпы-то хоть были?

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Гость

10:50:55 16-11-2023

Гость (15:51:40 15-11-2023) Давайте так. А карпы-то хоть были?... Сразу очевидно, что в парке вы не были)

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Гость

15:55:17 15-11-2023

Платную надо, можно вылавливать и сдавать Вакаеву по 100р за голову. И польза и дело!

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Гость

15:59:36 15-11-2023

Надеялись, что в середине ноября лёд растает?

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Гость

16:08:32 15-11-2023

Если морозы будут сильными, этот пруд до дна промерзнет.

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Гость

16:28:02 15-11-2023

Гость (16:08:32 15-11-2023) Если морозы будут сильными, этот пруд до дна промерзнет.... Один насос поставить с теплой накачкой, хватит на всё это мелкое озеро. Раздули проблему.

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Рукалицо

16:13:51 15-11-2023

Сначала делаем, потом думаем,как исправить... Ихтиолухи, блин. На карасях бы потренировались что ли...

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Гость

16:20:58 15-11-2023

Собирайте деньги на новых. Для зимовки этих нужно углубление до 3ех метром. У меня в пруду дома так да еще и деревянные бруски и трубочки можно вставить до углубления.

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Никифор

16:23:00 15-11-2023

А я еще на стадии проектирования здесь писал, что пруд мелкий, надо минимум 2 метра! Если бы меня послушали, то щас бы радовались и за мальков и за Бакаева, или как его там!

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Гость

16:32:26 15-11-2023

перезимуют в морозы только подогревать воду в пруду и во льду бурить дырки чтобы воздух поступал и все кормить рыбу можно сделать теплый помост. Граждане корм купят тут же за деньги и покормят рыбок

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Старый рыбак

16:35:50 15-11-2023

Да, не рыбак г. Вакаев. Не знает, что такое зимовальные ямы. Если отставить каток есть решения. как не дать промерзнуть пруду, но вряд ли это стоит выделки. А сейчас просто поставить фитили и сделать майну, они туда и потянутся.

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Гость

16:51:50 15-11-2023

При такой глубине аэратор это деньги на ветер, весной запустите туда раков, они хоть карпов красивых покушают иначе вода элементарно протухнет. А еще есть радикальное решение: ледокол и невод каменских рыбаков.

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Гость

17:19:33 15-11-2023

Может просто запустили не 200 карпов, а 50 шт всего. Если выловят, то посчтитать придётся. И выяснится что меньше 200 шт. карпов и .... за ....

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Гость

18:33:27 15-11-2023

Судя по фото уровень кромки пруда значительно выше уровня ледяной корки, налейте еще воды. Глубина увеличится.

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Гость

19:10:27 15-11-2023

Ну Вакаев, ну Хозяин! На элементарном вопросе обделался,!

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Гость

09:09:13 16-11-2023

Не будут вам золотые карпы на бывшем кладбище жить.

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